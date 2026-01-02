Les Celtics finissent par faire plier les Kings

Les Celtics gardent la dynamique de leur superbe mois de décembre. À Sacramento, les hommes de Joe Mazzulla l’ont emporté (106-120) en faisant la différence dans le quatrième quart-temps et en s’appuyant sur 8 joueurs à 11 points ou plus.

Si Jaylen Brown a été le plus productif avec ses 29 points et 10 rebonds, Derrick White a de nouveau joué un rôle clé dans cette partie, en marquant 14 de ses 16 points dans la dernière période. Au démarrage de ces 12 dernières minutes, les deux équipes étaient à égalité parfaite (88-88). Les trois quart-temps précédents s’étaient joués à une ou deux possessions d’écart.

Mais les visiteurs ont fait preuve de sérieux jusqu’au bout, là où les Californiens, portés par DeMar DeRozan (25 points) et cinq autres joueurs à au moins 10 points (dont Maxime Raynaud à 12 points et 8 rebonds), ont eu beaucoup de mal à s’exprimer offensivement dans le final.

À six minutes de la fin, après une finition au cercle manquée par Keegan Murray, Derrick White envoyait un missile à 3-points en tête de raquette pour offrir 10 points d’avance à sa formation (100-110). Un tir primé auquel Russell Westbrook, maladroit, n’était pas en mesure de répondre, pas plus que Keon Ellis.

DeMar DeRozan finissait par marquer à mi-distance, mais Jaylen Brown faisait parler ses muscles pour finir au cercle, puis Derrick White prenait le dessus sur Maxime Raynaud pour sanctionner à également à mi-distance. Les visiteurs se retrouvaient dans une position confortable, alors que leur leader Jaylen Brown regagnait le banc plus tôt que prévu – à deux minutes de la fin – pour une 6e faute. Sans conséquence pour la suite des événements.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le grand coup de froid des Kings. Triste palette de tirs pour les Kings dans le dernier quart-temps. Alors qu’ils étaient au contact de leurs adversaires, les Californiens ont déjoué dans le final en oubliant d’aller provoquer à l’intérieur. Et en insistant beaucoup trop derrière l’arc, car l’adresse n’était plus là : 0/10 de loin (dont 0/4 pour Russell Westbrook) ! Résultat : seulement 18 points inscrits dans les 12 dernières minutes.

– Les seconds rôles boostent l’adresse à 3-points des Celtics. Jaylen Brown ? 1/9 à 3-points. Derrick White ? 2/7. Payton Pritchard ? 2/8. C’est peu dire que les titulaires de Boston ont eu du mal à trouver la cible derrière l’arc. Les Celtics ont pourtant terminé avec un bon 17/41 d’ensemble, grâce notamment aux bonnes entrées de Sam Hauser (15 points à 5/7 de loin) et d’Anfernee Simons (14 points à 4/7).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.