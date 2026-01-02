Matchs
Les Celtics finissent par faire plier les Kings

NBA – Derrière les 29 points et 10 rebonds de Jaylen Brown, les Celtics ont fait la différence dans le dernier quart-temps à Sacramento (106-120).

CelticsLes Celtics gardent la dynamique de leur superbe mois de décembre. À Sacramento, les hommes de Joe Mazzulla l’ont emporté (106-120) en faisant la différence dans le quatrième quart-temps et en s’appuyant sur 8 joueurs à 11 points ou plus.

Si Jaylen Brown a été le plus productif avec ses 29 points et 10 rebonds, Derrick White a de nouveau joué un rôle clé dans cette partie, en marquant 14 de ses 16 points dans la dernière période. Au démarrage de ces 12 dernières minutes, les deux équipes étaient à égalité parfaite (88-88). Les trois quart-temps précédents s’étaient joués à une ou deux possessions d’écart.

Mais les visiteurs ont fait preuve de sérieux jusqu’au bout, là où les Californiens, portés par DeMar DeRozan (25 points) et cinq autres joueurs à au moins 10 points (dont Maxime Raynaud à 12 points et 8 rebonds), ont eu beaucoup de mal à s’exprimer offensivement dans le final.

À six minutes de la fin, après une finition au cercle manquée par Keegan Murray, Derrick White envoyait un missile à 3-points en tête de raquette pour offrir 10 points d’avance à sa formation (100-110). Un tir primé auquel Russell Westbrook, maladroit, n’était pas en mesure de répondre, pas plus que Keon Ellis.

DeMar DeRozan finissait par marquer à mi-distance, mais Jaylen Brown faisait parler ses muscles pour finir au cercle, puis Derrick White prenait le dessus sur Maxime Raynaud pour sanctionner à également à mi-distance. Les visiteurs se retrouvaient dans une position confortable, alors que leur leader Jaylen Brown regagnait le banc plus tôt que prévu – à deux minutes de la fin – pour une 6e faute. Sans conséquence pour la suite des événements.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le grand coup de froid des Kings. Triste palette de tirs pour les Kings dans le dernier quart-temps. Alors qu’ils étaient au contact de leurs adversaires, les Californiens ont déjoué dans le final en oubliant d’aller provoquer à l’intérieur. Et en insistant beaucoup trop derrière l’arc, car l’adresse n’était plus là : 0/10 de loin (dont 0/4 pour Russell Westbrook) ! Résultat : seulement 18 points inscrits dans les 12 dernières minutes.

Les seconds rôles boostent l’adresse à 3-points des Celtics. Jaylen Brown ? 1/9 à 3-points. Derrick White ? 2/7. Payton Pritchard ? 2/8. C’est peu dire que les titulaires de Boston ont eu du mal à trouver la cible derrière l’arc. Les Celtics ont pourtant terminé avec un bon 17/41 d’ensemble, grâce notamment aux bonnes entrées de Sam Hauser (15 points à 5/7 de loin) et d’Anfernee Simons (14 points à 4/7).

Sacramento Kings / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
DeMar DeRozan 34 9/15 1/3 6/6 1 4 5 6 2 1 1 0 25 30
Precious Achiuwa 22 5/9 2/4 2/2 0 3 3 2 1 2 1 1 14 17
Maxime Raynaud 35 5/8 0/0 2/2 2 6 8 1 2 0 0 0 12 18
Russell Westbrook 27 3/11 2/9 2/2 1 2 3 6 5 0 3 0 10 8
Keegan Murray 38 3/13 1/4 0/0 1 5 6 4 1 0 0 1 7 8
Dennis Schroder 28 7/12 3/8 1/1 0 3 3 7 1 0 2 0 18 21
Keon Ellis 27 6/10 3/6 1/2 0 1 1 1 3 1 1 0 16 13
Drew Eubanks 7 2/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 4
Nique Clifford 16 0/2 0/1 0/0 2 0 2 1 2 3 1 0 0 3
Malik Monk 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
Total 40/84 12/36 14/15 8 24 32 29 17 7 10 2 106
Boston Celtics / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaylen Brown 35 11/25 1/9 6/7 1 9 10 4 6 0 5 0 29 23
Derrick White 35 5/13 2/7 4/4 0 5 5 7 0 3 1 1 16 23
Payton Pritchard 31 6/13 2/8 2/2 2 1 3 6 2 1 2 1 16 18
Neemias Queta 23 5/6 0/0 3/5 0 5 5 0 0 1 1 3 13 18
Jordan Walsh 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sam Hauser 29 5/7 5/7 0/0 0 5 5 1 0 1 0 0 15 20
Anfernee Simons 30 5/13 4/7 0/0 0 2 2 4 0 0 2 0 14 10
Luka Garza 25 5/6 1/1 0/0 1 1 2 2 1 2 0 0 11 16
Baylor Scheierman 9 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2
Hugo González 18 1/2 1/1 0/0 1 5 6 1 2 1 0 0 3 10
Total 44/87 17/41 15/18 5 34 39 25 12 9 12 5 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO96
HOU120
DET112
MIA118
DAL108
PHI123
SAC106
BOS120
LAC118
UTH101

Par Samuel Hauraix
