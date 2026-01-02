Mike Brown remet en garde la défense des Knicks

La défaite chez les Spurs a, semble-t-il, eu raison de la patience de Mike Brown qui, après coup, n’a pas manqué de masquer son mécontentement, par rapport à la manière dont défendent ses Knicks. Encore une fois.

Car cela fait maintenant neuf matches que la franchise new-yorkaise n’a pas encaissé moins de 110 points. Depuis quatre matches, cela passe carrément à 120 points et, même si les victoires sont là, grâce à une attaque de feu, l’entraîneur de New York sait que ses joueurs doivent montrer un tout autre visage dans le domaine.

« Je ne sais pas si on est fatigués ou quoi que ce soit, mais on n’a pas été capables de proposer quelque chose de régulier sur 48 minutes en défense » déplorait-il ainsi. « On a gagné beaucoup de matches, et on veut que ce soit le cas, ça fait du bien, mais au final, si on ne découvre pas comment maintenir durablement ce que l’on est censés faire en défense pendant 48 minutes… Ça va être une longue, très longue saison pour nous, et ça va éventuellement finir par nous rattraper. Notre intensité physique, notre incapacité à être réguliers de ce côté du terrain, notre défense en transition… Ce sont des secteurs vraiment importants pour nous. »

Sur la saison, les Knicks se classent à la 16e place au classement des défenses les plus efficaces du pays. Sur le mois de décembre, ils ont même glissé à la 21e place. Le calendrier n’aide pas, avec beaucoup de déplacements depuis le sacre à Las Vegas en NBA Cup, mais cela n’explique pas tout non plus, d’après Mike Brown.

« En tant qu’équipe, on doit découvrir comment on peut jouer physique mais comment défendre sans faire faute » considérait-il ensuite. « On n’a pas encore découvert comment jouer physique pendant 48 minutes sur les, je ne sais combien derniers matchs. Et le faire sans commettre de faute. On a commis quelques fautes idiotes et on doit mieux faire à niveau. J’ai la sensation que tout le monde le comprend, mais maintenant, il faut s’y mettre. »