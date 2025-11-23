La défense des Knicks se fissure de partout

A Orlando, samedi soir, les Knicks avaient l’occasion de boucler leur road trip avec un message clair : leur défense reste une valeur sûre. Mais face à un Magic décomplexé, New York a surtout rappelé que sa solidité défensive, longtemps sa marque de fabrique, n’est aujourd’hui plus qu’une façade.

Une défaite 133–121 à Orlando, et surtout une impression inquiétante : la défense new-yorkaise n’a jamais été en mesure de contrôler quoi que ce soit. Tout a explosé dans un dernier quart-temps où le Magic a déroulé son basket. New York était revenu à trois points… avant de se faire littéralement transpercer. Coupes vers le cercle, layup faciles, tirs ouverts : Orlando a fait ce qu’il voulait.

Le chiffre qui résume le mieux la soirée : les 64 points encaissés dans la peinture. « On doit faire un bien meilleur travail pour protéger la raquette », grince Mike Brown. « Ce soir, ce n’était pas bon : 64 points à l’intérieur, 30 lancers concédés… C’est leur jeu, mais ça ne veut pas dire qu’on doit leur offrir ce genre de facilité. On doit être meilleurs dans ce domaine. »

Avec 55 % de réussite globale et 39 % à 3-points, Orlando n’a jamais été réellement bousculé par la défense new-yorkaise, pourtant censée être le socle de ce groupe, ou plutôt de cette franchise qui possède de nombreux spécialistes comme OG Anunoby, certes absent, Mikal Bridges, Mitchell Robinson ou encore Josh Hart.

Si les Knicks ne prennent que deux rebonds offensifs de moins que leurs adversaires (11–9), ce groupe souffre face aux équipes athlétiques comme le Magic avec des joueurs difficiles à arrêter lorsqu’ils sont lancés comme Desmond Bane ou Franz Wagner. Et dire que Paolo Banchero n’était pas là…

Mike Brown reste optimiste

« C’est juste du mauvais boulot de notre part », lâche Josh Hart. « On aurait pu défendre plus bas sur certains gars, mais on ne l’a pas fait. On a laissé des joueurs traverser la raquette. On doit regarder la vidéo et s’améliorer. »

Même constat chez Jalen Brunson : « Ils on pris des rebonds offensifs, ils ont trouvé des tirs ouverts à 3-points… On a mal fini le troisième quart-temps et ils ont lancé leur run. On doit mieux commencer les quart-temps, mieux les finir. Ce n’est pas une bonne deuxième mi-temps de notre part. »

Le constat est clair : les Knicks ne gagnent plus les duels individuels et n’assurent plus les rotations. Quand ces deux piliers s’effondrent, la défense new-yorkaise n’a plus d’identité, et elle se classe 18e sur 30 de toute la NBA. Mais Mike Brown assure que ça va vite revenir.

“Je suis confiant dans notre capacité à être le niveau prévu en défense”, conclut le successeur de Tom Thibodeau.

“On a bien défendu par moments, et on a mal défendu à d’autres, et c’est quelque chose qui arrive, surtout à cette période de la saison. Je pense donc que nous pouvons être une très bonne équipe défensive. Mais encore une fois, peu importe les joueurs que l’on met sur le terrain, on doit comprendre et intégrer ce qu’on essaie de faire de ce côté du terrain pour accomplir les choses.»