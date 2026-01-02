Jonas Valanciunas en prend aussi pour un mois

L’horizon 2026 s’est brutalement assombri pour Denver qui vient de perdre Nikola Jokic et Jonas Valanciunas coup sur coup ! Après l’hyperextension du genou gauche subie par le pivot serbe face au Heat et synonyme d’une absence de (seulement) quatre semaines, c’est son premier remplaçant, Jonas Valanciunas, qui est tombé.

Les examens passés après le match face aux Raptors ont confirmé une élongation du mollet qui va également le contraindre de manquer quatre semaines de compétition. Un coup dur de plus pour Denver qui doit également composer avec les absences d’Aaron Gordon, Cam Johnson ou encore Christian Braun…

« On commence à s’y habituer : on dirait que chaque soir quelqu’un a un truc. Le côté sympa, c’est que ça donne une opportunité à quelqu’un d’autre. C’est comme ça qu’il faut le voir. Et j’espère que Jonas guérira correctement. J’espère que ce n’est pas sérieux — comme je l’ai déjà dit 19 fois ce mois-ci. Mais tu dois regarder les choses comme elles sont : tu te soucies de lui en tant que personne, tu veux qu’il aille mieux. Puis tu regardes ton effectif, tu regardes un gars dans les yeux et tu lui dis : ‘Ok, tu attendais de jouer. Va jouer’ », avait déclaré David Adelman au soir de la victoire des Nuggets malgré quatre titulaires absents.

Toujours troisièmes à l’Ouest (23 victoires – 10 défaites) même si les Rockets poussent juste derrière, les Nuggets vont devoir limiter la casse le temps de retrouver leur doublette au poste 5.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 33 13:16 59.3 25.0 77.0 1.3 3.3 4.7 1.2 2.0 0.2 1.1 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.