Et maintenant les Nuggets perdent Jonas Valanciunas…

Un chat noir rode dans le vestiaire des Nuggets, et le malheureux David Adelman va devoir trouver une autre solution pour suppléer Nikola Jokic puisque Jonas Valanciunas, titularisé, n’a pas fini la rencontre face aux Raptors. Comme la plupart des joueurs blessés cette année, c’est son mollet qui a lâché alors qu’il était dans un bon soir : 17 points, 9 rebonds et 3 contres en 23 minutes.

« On m’a dit que c’était une élongation au mollet. Je ne sais pas à quel point c’est grave » a répondu David Adelman en conférence de presse. « On commence à s’y habituer : on dirait que chaque soir quelqu’un a un truc. Le côté sympa, c’est que ça donne une opportunité à quelqu’un d’autre. C’est comme ça qu’il faut le voir. Et j’espère que Jonas guérira correctement. J’espère que ce n’est pas sérieux — comme je l’ai déjà dit 19 fois ce mois-ci. Mais tu dois regarder les choses comme elles sont : tu te soucies de lui en tant que personne, tu veux qu’il aille mieux. Puis tu regardes ton effectif, tu regardes un gars dans les yeux et tu lui dis : ‘Ok, tu attendais de jouer. Va jouer.’ »

Des “vétérans” utilisés en sortie de banc

Justement, cette nuit, le coach de Denver a beaucoup improvisé car il voulait absolument conserver Tim Hardaway Jr. et Bruce Brown en sortie de banc. Résultat : Jalen Pickett s’est retrouvé dans le cinq de départ.

« Avant le match, je n’avais aucune idée de comment j’allais faire tourner les joueurs. Il fallait improviser et ‘sentir’ le match” poursuit-il. « Le truc avec Jalen (Pickett), c’était juste une idée : permettre à Tim et Bruce de sortir du banc. Peut-être avoir plus de vétérans en sortie de banc, capables de réagir à un mauvais départ ou à un bon départ : est-ce qu’ils peuvent enchaîner ? Plutôt que de mettre tous tes vétérans ‘évidents’ ensemble d’entrée. Et j’ai trouvé Jalen très bon. Il a été très stable. Les tirs qu’il a manqués, c’étaient de très bons tirs. Et ça nous a permis d’avoir trois créateurs — avec Payton, Jaylen et Jamal — pour jouer avec Spencer et Jonas. Comme je l’ai dit, ça va être comme ça tous les soirs. On va devoir trouver un moyen d’arriver au quatrième quart-temps, rester dans le match, et en NBA, quand tu es dans le match, tu as une vraie chance de gagner. »

Trouver un moyen de gagner

Modeste, David Adelman ne tire pas la couverture à lui mais ce qu’il réalise depuis le début de saison est remarquable. Cette nuit, il a attaqué la rencontre avec quatre titulaires en moins, et ses Nuggets gagnent à Toronto, l’une des meilleures formations de l’Est.

« Il faut vraiment donner beaucoup de crédit à nos gars. Encore un joueur se blesse, et on a juste utilisé des joueurs à des postes différents, et on a trouvé un moyen de gagner » insiste-t-il. « Donc voilà ce que ça va être pour nous en ce moment : trouver un moyen de gagner. Les gars ont fait ce qu’il fallait, et on doit être très fiers de ce groupe, surtout après une blessure vraiment choquante l’autre soir à Miami et s’être fait secouer par eux — au sens basket — et malgré ça, trouver un moyen de gagner. »