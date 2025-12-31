Kristaps Porzingis de retour pour finir l’année ?

Absent depuis dix matches, Kristaps Porzingis devrait enfin réapparaître ce mercredi contre les Wolves : l’intérieur n’apparaît ainsi plus sur « l’injury report » d’Atlanta.

Sans doute à nouveau plombé par le « STOP », le Syndrome de Tachycardie Orthostatique Posturale qui avait déjà gâché sa dernière campagne, « KP » a manqué 14 des 15 dernières rencontres et cherche des solutions depuis.

Quand il est disponible, le Letton pèse pourtant lourd pour sa première saison en Géorgie : 19.6 points, 5.6 rebonds, 3.1 passes et 1.6 contre en seulement 25.9 minutes, avec 49.7% aux tirs, 36.4% à 3-points et 85.5% aux lancers.

Son retour arrive à point nommé pour des Hawks (15 victoires – 19 défaites) en plein trou d’air avec sept défaites de suite, une défense en mode courant d’air et 126 points encaissés ou plus dans leurs neuf derniers revers. En attendant de voir si Kristaps Porzingis est disponible pour fêter le passage à 2026, son nom est cité dans les rumeurs de transfert, notamment dans le dossier Anthony Davis, qui intéresse visiblement les Hawks…

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 13 25:55 49.7 36.4 85.5 1.5 4.2 5.6 3.1 3.4 0.5 0.9 1.6 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.