Davidson rend hommage à Stephen Curry… avec une sortie d’autoroute

Davidson n’en finit plus de célébrer son enfant prodige. En déplacement sur la côte Est avec Golden State, Stephen Curry a ainsi fait escale ce mardi 30 décembre dans son ancienne université pour une cérémonie aussi symbolique qu’insolite : la sortie n°30 de l’autoroute Interstate 77, celle qui mène directement au campus, porte désormais officiellement le nom de « Stephen Curry Interchange » !

« C’est ma maison pour toujours », a lâché le meneur… visiblement tenté d’embarquer le panneau en souvenir. L’hommage s’est déroulé à la mi-temps du match des Wildcats face à Duquesne, perdu 89-83, devant un parterre de proches et de coéquipiers : Ayesha Curry, Draymond Green, Jimmy Butler et Moses Moody étaient ainsi présents.

« Tout le monde sait qu’il faut passer par la sortie 30 pour rejoindre Davidson »

Entre 2006 et 2009, Stephen Curry avait transformé la petite fac de Davidson en sensation nationale. Double joueur de l’année de la Southern Conference, All-American et MOP de la région Midwest lors de la March Madness, il avait surtout marqué les esprits en 2008, avant d’être drafté en 7e position en 2009 par les Warriors.

Depuis, la fac a multiplié les clins d’œil : maillot retiré, intronisation au Hall of Fame, diplôme enfin récupéré… et même un rôle administratif inédit. Depuis mars 2025, la légende des Warriors est même assistant GM des programmes basket de Davidson, tout en restant un joueur NBA actif. Une première dans le sport pro américain !

« Tu représentes nos valeurs en termes de leadership et de dévouement » a expliqué Douglas Hicks, le président de l’université. « Tout le monde sait qu’il faut passer par la sortie 30 pour rejoindre Davidson, et nous espérons que ton cœur te ramènera toujours à Davidson et à l’université de Davidson. »

A homecoming to remember Honoring a legacy that started with @DavidsonMBB, Exit 30 to Davidson College is now officially the Stephen Curry Interchange. pic.twitter.com/b4OGoSIEFp — Golden State Warriors (@warriors) December 31, 2025

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 24 31:55 46.5 39.0 92.1 0.5 3.5 4.0 4.3 2.0 1.3 3.0 0.5 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.