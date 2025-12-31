Jalen Green prend une amende… à l’infirmerie !

Sans jouer, Jalen Green est sanctionné de 25 000 dollars d’amende par la NBA et cela fait suite à son intervention de lundi à la télévision, en sortie de victoire des Suns à Washington.
Auteur d’un nouveau gros match (25 points, 6 passes), Collin Gillespie s’était présenté devant les caméras pour une interview et son coéquipier, en civil, est alors apparu pour le féliciter.
Dans le feu de l’action, Jalen Green lui a ensuite lancé un : « They can’t even fuck with you », ajoutant dans la foulée « s’en foutre » quand Collin Gillespie lui a fait remarquer qu’ils étaient en direct à la télévision.
Forcément, un tel comportement n’a pas plu à la NBA et cela fait donc de l’argent en moins pour Jalen Green. Pour rappel, celui-ci n’a pu disputer que deux rencontres cette saison, à cause de ses multiples blessures à l’ischio-jambier, et son retour n’est pas prévu avant les premiers jours de janvier.
|Jalen Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|HOU
|67
|31:55
|42.6
|34.3
|79.7
|0.5
|2.9
|3.4
|2.6
|1.5
|0.7
|2.0
|0.3
|17.3
|2022-23
|HOU
|76
|34:14
|41.6
|33.8
|78.6
|0.6
|3.2
|3.7
|3.7
|1.7
|0.8
|2.6
|0.2
|22.1
|2023-24
|HOU
|82
|31:43
|42.3
|33.2
|80.4
|0.5
|4.7
|5.2
|3.5
|1.4
|0.8
|2.3
|0.3
|19.6
|2024-25
|HOU
|82
|32:53
|42.3
|35.4
|81.3
|0.5
|4.0
|4.6
|3.4
|1.5
|0.9
|2.5
|0.3
|21.0
|2025-26
|PHO
|2
|15:00
|47.8
|42.9
|60.0
|1.0
|1.0
|2.0
|2.0
|1.0
|1.0
|1.0
|0.0
|15.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.