Jalen Green prend une amende… à l’infirmerie !

Comme il s’est mal exprimé en interrompant une interview devant les caméras, Jalen Green écope d’une amende de 25 000 dollars.

jalen greenSans jouer, Jalen Green est sanctionné de 25 000 dollars d’amende par la NBA et cela fait suite à son intervention de lundi à la télévision, en sortie de victoire des Suns à Washington.

Auteur d’un nouveau gros match (25 points, 6 passes), Collin Gillespie s’était présenté devant les caméras pour une interview et son coéquipier, en civil, est alors apparu pour le féliciter.

Dans le feu de l’action, Jalen Green lui a ensuite lancé un : « They can’t even fuck with you », ajoutant dans la foulée « s’en foutre » quand Collin Gillespie lui a fait remarquer qu’ils étaient en direct à la télévision.

Forcément, un tel comportement n’a pas plu à la NBA et cela fait donc de l’argent en moins pour Jalen Green. Pour rappel, celui-ci n’a pu disputer que deux rencontres cette saison, à cause de ses multiples blessures à l’ischio-jambier, et son retour n’est pas prévu avant les premiers jours de janvier.

Jalen Green Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3
2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1
2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6
2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0
2025-26 PHO 2 15:00 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
