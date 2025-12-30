Victor Wembanyama et les Spurs touchés par une « anxiété » offensive ?

Il y a quelques jours, les Spurs enchaînaient une troisième victoire face au Thunder en deux semaines, au point de faire naître une petite musique : et si la bande de Victor Wembanyama progressait si vite qu’elle pouvait carrément viser le titre ? Depuis, San Antonio vient de perdre à domicile face à Utah et Cleveland, et Mitch Johnson avait la tête des mauvais jours en conférence de presse.

« Ça donnait l’impression qu’on souffrait d’une grosse anxiété sur le plan offensif » lâche carrément le coach après la défaite. « Et donc, pendant la grande majorité de la rencontre, nous n’étions pas du tout en rythme. »

Traduction : du déchet, des décisions précipitées et une attaque qui joue plus vite que juste… Et si Mitch Johnson salue la défense des Cavs, il vise surtout ses joueurs. « Par moments, on était porté par une énergie du désespoir, sans raison. C’est lié à la motivation, à la volonté de prouver quelque chose : vouloir être agressif, vouloir creuser l’écart ou le réduire… Mais il n’y a pas d’actions à 6 points. Il faut utiliser notre énergie à bon escient. »

« Je ne sais pas si c’est de l’anxiété mais c’est un moment de la saison où on a essayé pas mal de choses. Certains ont marché, d’autres non et les adversaires tentent de nouvelles choses mais ça devrait être un match plus calme que ça ne l’était vingt matchs en arrière » répond Victor Wembanyama, interrogé sur les propos de son coach.

Une décompression après la NBA Cup et les matchs face au Thunder ?

Pour « Wemby », qui a beaucoup dribblé et multiplié les séquences en isolation pas toujours efficaces, les Spurs peuvent avoir tendance à « prendre des raccourcis », à cause d’un certain relâchement ?

« On sort d’un passage très difficile dans notre calendrier, qu’on a bien négocié, avec des matchs qui nous demandaient beaucoup de concentration mentale. Et il fallait sortir de ça. »

À écouter le All-Star français, San Antonio a peut-être subi une petite décompression après son parcours en NBA Cup puis sa « série de playoffs » face au champion en titre. Retour à la routine de la saison régulière, alors que Victor Wembanyama, lui, quitte son rôle de 6e homme pour retrouver le cinq majeur.

« Comme l’a dit le coach après le dernier match, on n’est pas aussi bons que ce que tout le monde disait après nos derniers matchs, et on n’est pas aussi mauvais que ce qu’on a montré ces deux derniers matchs, mais il faut qu’on arrive à gérer tout ça, et ne pas gâcher nos efforts avec des erreurs du genre » conclut « Wemby ».

Surtout que, malgré ce coup de mou, les jeunes Spurs restent installés à la deuxième place de la conférence Ouest, avec 23 victoires pour 9 défaites, derrière le Thunder (28-5).

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 20 30:03 51.4 34.9 83.7 2.1 9.6 11.7 3.5 2.9 0.9 3.3 3.0 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.