Les Bulls perdent Coby White et Josh Giddey coup sur coup

En une soirée, l’infirmerie des Bulls s’est bien remplie. Avant ce duel perdu face aux Wolves (136-101), Billy Donovan confiait que Zach Collins allait manquer au moins une semaine de compétition à cause d’une blessure au gros orteil de son pied droit. L’entraîneur de Chicago précise qu’il ne s’attend pas à voir son pivot revenir cette semaine et qu’il aurait une idée plus précise de la durée de son absence dans les prochains jours.

« En raison du gonflement, les médecins veulent attendre que cela se calme et ne veulent pas encore fixer de délai », explique Billy Donovan. « Nous aurons une meilleure idée de la situation une fois que Zach les aura vus. Je me sens mal pour lui parce qu’il jouait bien. Il était resté en forme pendant sa blessure au poignet et lorsqu’il est revenu, il nous a permis de miser sur la taille. Son physique, ses rebonds et tout ce qu’il fait avec ses écrans nous ont beaucoup aidés. »

Ensuite, dès le premier quart-temps de cette rencontre contre Minnesota, Coby White sort, une nouvelle fois gêné par son mollet. Une blessure qu’il traîne depuis le début de la saison et qui l’avait contraint à manquer le premier mois de compétition.

Sans son « backcourt » titulaire, l’équipe a pris l’eau

Trente secondes après le début de la deuxième mi-temps, c’est au tour de Josh Giddey de sortir sur blessure, touché aux ischio-jambiers.

« Évidemment que c’est un choc parce que ce sont deux gars qui ont l’habitude d’avoir le ballon dans les mains », souligne Isaac Okoro. « Mais nous devons passer un cap collectivement. Tout le monde doit s’améliorer et continuer de jouer son jeu. »

Si l’arrière/ailier des Bulls parle de passer un cap collectivement pour pallier les absences du tandem White – Giddey, force est de constater que cela n’a pas été le cas face aux Wolves. Lorsque Josh Giddey a rejoint les vestiaires, Chicago ne comptait que deux points de retard. Dans la foulée, la franchise de l’Illinois prend l’eau et concède 81 points sur la seconde période.

« Est-ce que les blessures ont un impact ? Oui, mais ces gars sont tous des pros et sont là pour jouer », rappelle Billy Donovan. « Je pense qu’avec Ayo Dosunmu, Kevin Huerter et Tre Jones, nous avons assez d’extérieurs qui peuvent prendre le relais. »

Alors que les Bulls avaient retrouvé des couleurs avec notamment une série de cinq victoires consécutives, ces deux blessures viennent mettre un coup d’arrêt à cette belle dynamique. Chicago tentera de retrouver le chemin de la victoire ce mercredi avec une réception des Pelicans.