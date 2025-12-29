Le Thunder a fini par éteindre Tyrese Maxey et les Sixers

Jusqu’à la mi-temps, à Oklahoma City, Tyrese Maxey avait tenu Philadelphie à bout de bras avec 23 points. Restait à confirmer au retour des vestiaires, en sachant que les champions en titre allaient hausser le ton. Car c’est exactement ce qui s’est produit. Et les Sixers ont alors sombré, plombés par 14 ballons perdus en 24 minutes.

« Le nombre important de pertes de balle nous a mis en difficulté, empêchant de mettre en place notre défense », regrette Nick Nurse. « C’est évident qu’on n’a aucune chance de marquer avec 14 ballons perdus. C’est vraiment trop. Ce fut la clé du match. Sur certaines, c’est leur défense qui a fait la différence, leur pression, on le sait. Mais sur une dizaine, c’est simplement notre faute. On n’a pas fait le bon choix, la bonne lecture. »

Les Sixers ont parfois fait preuve de négligence, de facilité. Ce qui a été payé cher puisque Oklahoma City était aussi monté d’un cran pour profiter des largesses de leur adversaire. Tyrese Maxey peut en témoigner, ayant fini la seconde période avec 5 points à 2/8 au shoot.

Toujours des soucis en troisième quart-temps

« Ils ont clairement élevé la pression en seconde période », constate le coach de Philadelphie. « Il a moins touché le ballon et, quand il l’a eu, il avait deux défenseurs sur le dos. »

Comme leur leader est éteint, les troupes de Nick Nurse vont s’incliner logiquement, après avoir inscrit seulement 42 points en seconde mi-temps, et confirmer ainsi que le troisième quart-temps est un moment pénible pour eux.

« Lors du dernier match, contre les Bulls, j’ai été agressif en troisième quart-temps et ça nous a aidé. Là, j’ai été dans la raquette et j’ai fait quelques passes, car la défense me tombait dessus », analyse ainsi le All-Star, qui n’a pas voulu trop forcer. « C’est ça le truc : je ne veux pas shooter face à des défenseurs car, au fond, j’aime donner le ballon à mes coéquipiers. J’essaie de faire le bon choix à chaque fois. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 27 39:49 45.8 39.4 89.1 0.3 4.2 4.4 7.0 2.4 1.7 2.6 0.9 30.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.