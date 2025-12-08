Les Sixers ont de sérieux soucis après le passage au vestiaire

« Cela devient répétitif », qualifie Andre Drummond sur cette fâcheuse tendance des Sixers à passer à côté du troisième quart-temps de leurs rencontres. Hier face aux Lakers, les locaux avaient viré en tête de trois possessions à la pause (60-53).

Un écart facilement effacé par les visiteurs, portés par un LeBron James à l’aise pour enfoncer son défenseur poste bas, tandis que Joel Embiid insistait avec son tir à 3-points, sans plus de réussite que ses coéquipiers. Plus tard dans le quart-temps, la paire Luka Doncic – Austin Reaves a permis aux Lakers d’enchaîner un 10-0. Dix points, ce sera l’écart en faveur des Californiens sur cette période (24-34).

«On l’a déjà dit, mais je préfère qu’on soit une bonne équipe dans le quatrième quart-temps plutôt qu’une bonne équipe dans le troisième. Mais il faut qu’on regarde certaines choses et qu’on voie si on peut les corriger », remarque Nick Nurse sur ce souci qui devient récurrent pour sa formation.

Face aux Warriors quelques jours plus tôt, les Sixers avaient viré avec plus de 20 points d’avance à la pause. Mais les Californiens avaient entamé leur retour dans le troisième quart-temps, pour faire trembler les hommes de Nurse jusqu’aux derniers instants.

L’une des meilleures équipes du quatrième quart-temps

C’est simple, depuis le début de saison, les Sixers sont la formation la plus dominée de la ligue dans le troisième quart-temps : -23,7 points de « Net Rating » dans ce contexte ! Avec une attaque qui se grippe soudainement après la pause. Avec 25 points en moyenne, à seulement 39.5 % de réussite, Philadelphie est l’équipe la moins dangereuse offensivement de la ligue sur ces périodes.

« Joel (Embiid) et moi en avons parlé, et il m’a dit d’être plus agressif en début de troisième quart-temps. D’habitude, je reviens sur le parquet en essayant d’impliquer mes coéquipiers, mais Joel m’a dit qu’il voulait que j’attaque directement. Ce soir, je ne l’ai pas assez fait, et j’aurais dû », regrette Tyrese Maxey en parlant de son match face aux Lakers.

De son côté, Nick Nurse tente bien de varier ses cinq à la reprise, ou de revoir certains principes de jeu pour entamer la seconde période. Rien ne semble y faire : sa formation sort du vestiaire avec moins d’énergie. C’est d’autant plus regrettable que dans le même temps, son équipe est la deuxième la plus efficace de la ligue dans le dernier quart-temps, derrière les Rockets.

« Il faut trouver un moyen de revenir avec la même énergie que celle avec laquelle on a terminé la première mi-temps. Je ne sais pas si on doit sortir plus tôt (du vestiaire) et enchaîner quelques layups pour se mettre en mouvement. Mais il faut qu’on trouve une solution. Ça se répète encore et encore. À un moment donné, ça doit être réglé », tape du poing sur la table Andre Drummond pour finir.