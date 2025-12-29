Le Thunder reprend sa marche en avant face aux Sixers

Il a fallu être un peu patient mais Oklahoma City a remis la marche avant. Le Thunder s’est imposé devant son public dimanche contre Philadelphie (129-104) pour mettre derrière lui les deux claques infligées ces derniers jours par les Spurs. Le leader de la ligue signe un 23e succès consécutif contre une formation de la Conférence Est et retrouve un peu le sourire.

OKC démarre en mode “showtime”. Jalen Williams et Isaiah Hartenstein se rendent les amabilités, “J-Dub” envoyant son pivot au alley-oop avec la faute quelques secondes après avoir été servi ligne de fond pour un dunk facile. Le symbole d’un Thunder parfait au shoot, avec un 9/9 pour débuter… mais aussi de nombreuses (sept dans le seul premier quart-temps) et inhabituelles balles perdues. OKC termine avec son meilleur quart-temps au tir de la saison (72,2%), mais ne parvient pas à faire la différence au score. Le duel de stars entre Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Maxey part sur de très belles bases, et l’arrière des Sixers maintient presque à lui seul les siens à flot (15 points à 6/7 au tir, 3 interceptions après 12 minutes).

Les deux équipes sont dos à dos, et Philadelphie passe même un temps devant grâce à Quentin Grimes. Juste de quoi piquer l’orgueil du champion en titre, plus agressif vers le cercle. Un 10-2 redonne un peu d’air à Oklahoma City (39-31), avec un très bon passage d’Ajay Mitchell, 10 points en 10 minutes en sortie de banc. Cela ne suffit pas toutefois pour se mettre à l’abri, face à l’adresse longue distance des Sixers avec un Justin Edwards à 3/3 à 3-points. Même un premier coup de chaud de Gilgeous-Alexander, auteur de huit des neuf derniers points du Thunder en première période, n’est pas assez, surtout que Maxey reste toujours aussi bouillant en face (23 points à la mi-temps). Même en shootant à 60 %, OKC ne mène que de deux petits points au repos (64-62) et ne laisse pas franchement un sentiment de maîtrise de la rencontre.

La mi-temps a tout changé

Celui-ci point dans le troisième quart-temps. Le Thunder retrouve ses standards d’agressivité défensive, et peut donner davantage de rythme à son attaque en transition comme sur jeu placé. Chet Holmgren poursuit son superbe match, et Jalen Williams monte en puissance des deux côtés du parquet. Cette fois, Philadelphie encaisse le coup, et l’écart dépasse les dix points pour la première fois du match (86-73).

“SGA” manœuvre à merveille la défense de zone tentée par Nick Nurse et fait l’étalage de tout son talent à la finition ou à la distribution. En face, Tyrese Maxey est, lui, désormais porté disparu. Et la belle série des locaux dure jusqu’à 25-9, conclu par l’inévitable MVP sortant (97-79).

Enfin en contrôle, Oklahoma City peut dérouler. Shi Gilgeous-Alexander sur le banc (et pour la totalité du quatrième quart), Chet Holmgren s’occupe de tout, à la protection du cercle comme à la conclusion en altitude. L’intérieur met le couvercle sur ce match et permet à Mark Daigneault de vite ouvrir son banc. Celui-ci ne relâche pas la pression et donne un peu plus d’ampleur à la victoire avec un 65-42 en deuxième période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Même imparfait, Oklahoma City a apporté une réponse. Les deux défaites consécutives, en particulier celle de Noël contre les Spurs, pouvaient laisser planer un léger doute sur le Thunder après son début de saison historique. La première période ce dimanche n’était pas franchement plus rassurante avec les Sixers à 55 % au shoot, dont 9/15 à 3-points. Mais le coup de collier du troisième quart-temps, et la rudesse défensive que l’on connaît d’OKC ont enfin lancé le champion en titre. Oklahoma City a notamment profité de l’absence de Joel Embiid pour pilonner le cercle adverse avec 72 points dans la raquette, un record de la saison pour la franchise.

– Le duo Gilgeous-Alexander – Holmgren au-dessus de la mêlée. Shai Gilgeous-Alexander avait souffert au tir contre les Spurs et avait manqué de soutien. Il n’en fut rien ce dimanche. Le Canadien a été impressionnant de justesse pour répondre à toutes les couvertures défensives qui lui ont été proposées (27 points à 10/13, 5 passes décisives). A ses côtés, Chet Holmgren a délivré une performance de très haut niveau, avec 29 points à 12/17 tant en toucher qu’en détente, et un travail défensif remarquable sous l’arceau (8 rebonds, 4 contres).

– Tyrese Maxey, le jour et la nuit. Si ce match devait se résumer à une statistique, elle serait celle du scoring du leader des Sixers. Le All-Star a été exceptionnel en première période avec 23 points, la majorité sur des systèmes débutés sans ballon. Puis Oklahoma City s’est ajusté en deuxième période pour le couper de ses coéquipiers et le numéro 0 de Philadelphie n’a plus du tout pesé (5 points à 2/8), pendant que son équipe prenait l’eau. Le non-match de VJ Edgecombe (10 points à 3/16 et une collection de mauvais choix) et un Paul George trop discret (12 unités, toutes sur des tirs à 3-points) n’ont pas non plus aidé les visiteurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.