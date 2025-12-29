Une simple entorse de la cheville pour Kon Knueppel

Après la rencontre face au Magic, Charles Lee se montrait rassurant et les examens passés par Kon Knueppel ont confirmé les propos du coach des Hornets, qui précise que son joueur souffre d’une entorse de la cheville droite. « Rien de grave » n’a été décelé et il sera donc suivi « au jour le jour », sans rester à l’infirmerie trop longtemps.

Forcément une bonne nouvelle pour Charlotte, vainqueur de quatre de ses derniers matchs, et pour le rookie, auteur d’une très bonne entame de carrière avec plus de 19 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de moyenne (à 43% à 3-points). Au point de se dresser en sérieux prétendant pour le titre de « Rookie of the Year » 2026 avec Cooper Flagg, son ancien coéquipier à Duke.

On imagine que, sans Kon Knueppel, c’est un autre rookie sorti de Duke, Sion James, qui devrait intégrer le cinq de départ des Hornets en attendant le retour du 4e choix de la dernière Draft.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 31 33:08 47.8 42.8 89.7 0.9 4.3 5.1 3.5 2.3 0.7 2.4 0.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.