Le 28 décembre 1979, Magic Johnson et Larry Bird se défient pour la première fois en NBA

La rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird avait débuté avant même leur arrivée en NBA, mais elle va offrir à la Grande Ligue l’élan de popularité qui la propulsera vers son âge d’or.

C’est le 28 décembre 1979 que les deux phénomènes se croisent pour la première fois au niveau professionnel.

La machine médiatique est lancée et le Forum de Los Angeles affiche complet pour la première fois depuis un an et demi, alors que le « commissionner » de l’époque, Larry O’Brien, parle d’une « atmosphère digne des playoffs ».

Sur le terrain, en revanche, le suspense ne dure pas. Les Lakers déroulent et s’imposent 123-105, portés par un Magic Johnson déjà au centre du jeu (23 points, 8 rebonds, 6 passes, malgré 7 pertes de balle). En face, Larry Bird doit se contenter de 16 points, dans une soirée où Boston ne parvient jamais à inverser la dynamique.

À chaud, le rookie des Celtics tente pourtant de banaliser l’événement. « Demain, nous aurons oublié ce match », lance-t-il à la presse. « Nous serons très loin d’ici. Il faut continuer d’avancer. Dans quelques jours, nous serons chez nous, et nous ne saurons même plus quel soir nous avons joué contre les Lakers. »

Le décor est posé

Sauf que ce premier rendez-vous a déjà un goût particulier. Des années plus tard, Larry Bird reconnaîtra que l’affiche comptait. Battu quelques mois plus tôt par Magic Johnson en finale NCAA, il joue ce duel avec une intensité spéciale, au point de provoquer un moment de tension : sur une pénétration de Magic Johnson, Larry Bird le stoppe rudement, les regards s’accrochent, quelques mots partent, avant que leurs coéquipiers n’interviennent.

Magic Johnson résume : « C’est un énorme compétiteur et je suis un énorme compétiteur. On cherche à faire mal à l’autre sur le terrain. Je lui ai juste dit : ‘Bon match’ et j’ai souri » peut-il savourer.

Et l’histoire ne fait que commencer. Ce 28 décembre 1979 pose le décor : la rivalité Bird – Magic ne va pas seulement rythmer la décennie suivante, elle va aider la NBA à se raconter, et à briller, comme jamais.