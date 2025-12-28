Giannis Antetokouonmpo ne veut plus qu’on lui parle de son avenir…

Auteur d’une très belle rentrée avec 29 points et la victoire à Chicago, Giannis Antetokounmpo s’est aussi retrouvé au centre de toutes les attentions à cause de son dunk en toute fin de match.

Après huit rencontres passées à l’infirmerie, et alors que les rumeurs sur son possible transfert ont repris de plus belle, le Grec voulait savourer à 200% ce retour sur les terrains.

« C’est quelque chose que je n’ai pas pu faire pendant 26 jours », s’est-il justifié. « En fait, pas seulement 26 jours, car avant cela, j’ai eu une blessure à l’aine qui m’a immobilisé pendant 15 à 17 jours supplémentaires. Donc, cela fait probablement un mois et demi que je n’ai pas vraiment joué comme je le souhaitais. Et je suis content de prendre les choses au jour le jour. Nous avons un autre match dans deux jours. J’essaie de rester en bonne santé et d’être disponible pour mon équipe. »

Et lorsqu’un journaliste lui demande de commenter les rumeurs, et notamment celle qui l’envoyait aux Bulls, voici ce qu’il répond. “Je suis ici. Ne me posez pas cette question. C’est irrespectueux envers moi-même et envers mes coéquipiers” a-t-il lancé. “Je porte ce maillot tous les jours. C’est un manque de respect envers l’organisation, mon staff, moi-même et toutes les personnes qui travaillent dur pour que je puisse venir jouer ici et dire que je ne veux pas être là. Ne me posez pas cette question. Je suis ici. Je mets ce maillot. Et tant que je suis ici, je donnerai tout ce que j’ai, même dans la dernière seconde du match. »

La preuve avec ce dunk considéré comme un manque de respect par les Bulls.