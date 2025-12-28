Un dunk inutile de Giannis provoque une belle embrouille

Il est de coutume de laisser filer les dernières secondes d’une rencontre pliée, sauf que cette nuit, Giannis Antetokounmpo a surpris tout le monde en se défoulant sur le cercle avec un “windmill” ! Une manière sans doute de célébrer son retour gagnant, et de prouver qu’il était bel et bien de retour.

Sauf que ce dunk a provoqué d’abord la colère de Nikola Vucevic et Coby White, puis après le buzzer, s’en est suivie une grosse mêlée générale ! « En général, quand le match est terminé et qu’il reste quelques secondes, tu fais juste défiler le chrono », a rappelé Vucevic. « J’imagine que Giannis était énervé par cet article qui disait que les Bulls ne voulaient pas le récupérer dans un échange, alors il a voulu faire passer un message. Et voilà… »

Même surprise chez White. “Je ne l’ai jamais vraiment vu faire ça non plus, et je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça…” regrette l’arrière de Chicago. « Il n’aurait pas dû dunker… C’est un manque de respect envers le sport. Je lui ai dit : ‘Frérot, tu vaux mieux que ça. Le match est terminé. Pourquoi faire ça ? C’est une question de respect.’ »

Un message à envoyer à… ses coéquipiers

Dans le vestiaire, Giannis s’est expliqué sur ce dunk et cette réaction. « On est 11e à l’Est ? Ou 12e ? On doit simplement continuer à trouver notre identité », a-t-il lancé. « Et si ça veut dire devenir un peu plus combatifs sur la fin, alors il faut le faire. On n’est pas les champions en titre. Pourquoi on devrait laisser défiler le chrono avec respect et fair-play ? On se bat pour notre survie en ce moment. C’est la réalité. J’ai passé 13 ans dans cette ligue. Si on continue à perdre, probablement que la moitié de l’équipe ne sera plus là. On ne fera pas les playoffs en étant 11e. Franchement, je m’en fiche. Au final, je veux juste être disponible, en bonne santé, et aider mon équipe à gagner. Et si c’est ce qu’il faut faire pour que tout le monde se réveille, comprenne qu’on se bat pour survivre et qu’on doit se salir les mains, alors il faut le faire ! »

Un message clair et limpide, et Bobby Portis a apprécié de se chauffer avec les Bulls après le buzzer. « J’aime un peu la confrontation », sourit-il. « Vous savez que j’aime ça. Donc on ne va pas l’éviter. Giannis a dit qu’il voulait être un méchant, alors je suis avec lui. On est tous avec lui. On suit son exemple. On est juste là pour progresser chaque jour, empiler les victoires, empiler la confiance, empiler les bonnes habitudes. Et comme je l’ai dit, quand tu lèves la tête, tu te retrouves à 50% de victoires et tu avances à partir de là. »

Pour l’instant, les Bucks sont à 13 victoires pour 19 défaites, et il va falloir d’autres exploits, comme cette victoire à Chicago, pour revenir à l’équilibre.