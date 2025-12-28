Matchs
Coupeur de têtes, le Jazz sait finir ses matchs

NBA – Le Jazz s’est offert deux succès solides face aux Pistons et aux Spurs en “back-to-back”. Des victoires qui se sont dessinées en fin de match, comme c’est souvent le cas à Salt Lake City cette saison.

jazz spurs

Le Jazz restait sur une série de quatre défaites consécutives avant d’enchaîner un gros plat de résistance : un back-to-back face aux Pistons et aux Spurs ! Pourtant, les coéquipiers de Lauri Markkanen l’ont ponctué avec deux victoires. La première face à Detroit grâce à un tir décisif de Keyonte George dans les derniers instants, la seconde contre San Antonio après un “run” de 11-2 en fin de rencontre.

“Nous étions juste fatigués de perdre”, souligne Walter Clayton Jr. après la victoire contre San Antonio. “Nous avons perdu beaucoup de matchs que nous n’étions pas censés perdre donc nous avons commencé à plus nous concentrer.”

Ce succès face à San Antonio est passé par un épatant Walter Clayton Jr. Alors que le Jazz prenait l’eau en début de match, le rookie est sorti de sa boîte dans le deuxième quart-temps où il a inscrit 11 de ses 17 points. L’ancien de Florida brille également au début du dernier acte avec une passe décisive pour Bruce Sensabaugh et un tir derrière l’arc qui ont permis au Jazz de prendre douze longueurs d’avance.

“C’est évident qu’il s’agit de son meilleur match en pro”, souligne Will Hardy à propos de son jeune joueur qui a fini avec un parfait 6/6 au tir. “Il a mis beaucoup de gros tirs et a réalisé des actions défensives importantes. Son début de saison a été compliqué, mais il est resté prêt. Ce soir, il a trouvé ses spots pour être agressif.”

Une équipe tranchante en fin de rencontre

Malgré le bon passage de Walter Clayton Jr. au début du quatrième quart-temps, les Spurs étaient revenus notamment grâce à un très bon Victor Wembanyama, auteur de 32 points. Pourtant le Jazz n’a pas cédé et cela démontre un élément assez surprenant du côté de Salt Lake City cette saison. Alors qu’Utah n’a remporté que douze matchs, neuf de ses victoires ont été décidées dans le “clutch time”, c’est-à-dire dans des rencontres où il y avait au maximum cinq points d’écart à cinq minutes de la fin. Ce fut le cas face aux Pistons, mais aussi face aux Spurs ce samedi.

“A plusieurs reprises, nous avons constaté cette saison que, dans les matchs serrés, les joueurs n’ont pas peur”, félicite l’entraîneur du Jazz. “Ils restent soudés et réalisent des actions importantes. Je suis fier de ce groupe. Je veux que les gars et les fans profitent de cette victoire.”

Ce mardi, le Jazz jouera son dernier match de l’année face aux Celtics. En cas de victoire, les coéquipiers de Lauri Markkanen finiraient alors 2025 sur une très bonne note avec une série de trois succès consécutifs.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Lauri Markkanen 27 35:27 47.6 36.7 90.3 2.0 4.9 6.9 2.1 1.4 1.0 0.4 2.0 27.9
Keyonte George 31 34:15 45.0 36.7 90.4 0.5 3.8 4.2 6.8 3.4 0.9 0.3 2.6 24.2
Walker Kessler 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 3.2 1.4 1.8 4.4 14.4
Ace Bailey 30 23:50 43.8 35.7 66.7 1.4 1.8 3.3 1.5 1.2 0.7 0.4 2.5 10.4
Kyle Filipowski 30 22:44 47.5 32.5 71.6 1.7 4.7 6.4 2.3 1.2 0.5 0.5 2.7 9.6
Jusuf Nurkić 28 25:06 48.4 30.2 51.3 2.5 7.0 9.6 4.2 2.5 1.3 0.4 3.3 9.3
Brice Sensabaugh 30 17:40 42.2 34.3 87.8 0.7 1.9 2.6 1.4 0.9 0.6 0.2 1.8 9.3
Svi Mykhailiuk 30 24:46 47.7 40.1 92.9 0.7 1.9 2.6 2.0 0.8 0.6 0.1 1.3 9.1
Isaiah Collier 23 22:16 48.9 37.0 70.4 0.2 1.8 2.0 6.3 2.4 0.7 0.3 2.2 8.2
Kevin Love 19 16:44 41.5 36.7 77.8 1.6 3.5 5.1 1.8 0.7 0.4 0.4 2.1 7.3
Kyle Anderson 9 17:53 49.0 100.0 73.3 0.8 1.8 2.6 3.1 1.0 1.4 0.3 2.6 6.7
Walter Clayton Jr. 27 16:02 42.6 30.6 94.7 0.4 1.6 2.0 3.2 1.1 0.5 0.2 1.7 6.4
Taylor Hendricks 20 15:06 48.2 39.0 79.2 1.2 2.2 3.3 0.6 0.4 0.5 0.3 1.1 5.8
Cody Williams 18 12:43 36.4 10.7 20.0 0.4 0.9 1.3 0.7 0.3 0.2 0.2 1.3 2.9
Elijah Harkless 7 9:26 36.4 28.6 77.8 0.3 0.6 0.9 0.7 0.4 0.6 0.0 1.4 2.4

Par Thibault Mairesse
