Le MVP de la nuit | Une soirée de rêve pour Keyonte George

Candidat très sérieux au trophée de Most Improved Player, Keyonte George joue comme un All-Star depuis 15 jours, au point de tourner à 30.3 points, 7.1 passes et 5.1 rebonds de moyenne sur les sept derniers matches ! Le tout à 50% aux tirs, dont 47% à 3-points, et 92% aux lancers-francs.

Cette nuit, face aux Pistons, il ne bat pas son record en carrière, mais il signe le panier de la gagne à 2 secondes de la sirène. Un exploit pour le Jazz qui fait tomber les leaders de la côté Est. En isolation, l’arrière de Utah élimine deux défenseurs sur des dribbles croisés avant de planter un “floater” au-dessus des intérieurs de Detroit.

« Vous savez, je parle souvent du mental dans ces moments-là. Il faut savoir rester calme physiquement, mais aussi au niveau de la respiration. J’ai tellement bossé cet été sur ce genre de choses » explique Keyonte George en conférence de presse. « Résultat, quand je me retrouve dans ces moments-là, je suis capable de rester calme. »

Et puis, comme n’importe quel joueur NBA, Keyonye George a toujours rêvé de se retrouver dans cette situation, avec la balle de match dans les mains. « Quand je suis chez moi, je m’imagine dans ce genre de situation. On est en fin de match, avec la possibilité d’avoir le tir de la gagne… Quand on est gamin, on rêve aussi de vivre ça. »

C’est donc un rêve qui devient réalité pour lui, qui termine la partie avec 31 points, 8 passes et 7 rebonds. Le tout à 12 sur 22 aux tirs, dont 5 sur 10 à 3-points. Difficile d’en demander plus !

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTA 29 34:12 44.8 36.2 90.7 0.5 3.6 4.1 6.8 2.6 0.9 3.4 0.3 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.