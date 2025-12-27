Le Magic était encore sous le sapin

Les Hornets étant en difficulté à l’extérieur, le Magic avait l’occasion de repartir de l’avant relativement facilement après deux jours sans jouer. Visiblement, les joueurs d’Orlando étaient encore sous le sapin, à fêter Noël…

Jamahl Mosley pourra bien se réjouir des huit ballons perdus, le record de saison de ses troupes, mais pour le reste, il n’y a pas grand-chose à sauver dans ce revers à domicile. Ses joueurs ont accusé 15 points de retard avant la pause et jusqu’à 24 en deuxième période…

« On s’est fait botter les fesses. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire », lance le coach. Les statistiques le démontrent bien : le Magic a été dominé au rebond et les Hornets ont pu inscrire 25 points sur seconde chance.

Alors que la franchise floridienne est moins bien depuis le début du mois de décembre (5 victoires pour 6 défaites), cette défaite est assez vilaine et, avec plus d’intensité, aurait pu être évitée.

Les rebonds démoralisateurs

« Cela fait plusieurs matches que les équipes adverses sont plus dures que nous », remarque et se lamente Anthony Black. « On doit trouver un moyen de se regarder dans la glace et de devenir plus dur, de jouer plus fort. »

Surtout que ce samedi, ce sont Nikola Jokic et les Nuggets qui vont arriver en Floride. Si le Magic ne retrouve pas ses vertus défensives, alors que le Serbe sort d’un énorme match à 56 points, la soirée risque d’être longue.

« On parle des efforts : ils voulaient davantage la balle que nous et quand ils l’ont eu, sur seconde chance, ils ont mis des tirs », analyse Jamahl Mosley. « C’est décourageant quand on fait un stop et qu’on n’arrive pas à conclure la possession défensivement. Voilà ce qu’il s’est passé. Le mérite en revient aux Hornets, ils ont très bien joué. »