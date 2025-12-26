Les Rockets ont retrouvé leur mojo

Après leur match raté face aux Clippers, les Rockets avaient à cœur de se racheter contre les Lakers, en particulier Amen Thompson. L’intéressé estimait ainsi être responsable des 41 points de Kawhi Leonard.

En première mi-temps, il se montre avec 16 points, à égalité avec Kevin Durant. Dans le sillage de leurs deux moteurs, les Rockets comptaient dix points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires.

« Parfois, j’ai l’impression qu’on essaie juste de rester dans le match en se disant que notre talent suffira. Si on le laisse s’exprimer lors des deux premiers quart-temps, voici ce qu’il se produit »explique le jeune joueur.

Non content d’être le meilleur marqueur de son équipe avec 26 points, Amen Thompson a contribué au festival de rebonds de Houston avec sept prises, mais il a aussi assuré en défense, comme l’a félicité Ime Udoka : « Il a fait du bon travail sur Luka Doncic et Austin Reaves, mais il a aussi été très agressif en attaque. Il a eu des paniers faciles en début de match et je pense que la défense et l’attaque se sont nourries mutuellement en quelque sorte. »

« Redevenir des chiens en défense »

En sortie de défaite face aux Clippers, Ime Udoka avait critiqué le manque d’intensité de son équipe. Pour retrouver de l’énergie, il a modifié son cinq de départ en y intégrant Tari Eason. Un choix payant.

« Ime me fait confiance pour faire ce que je sais faire », explique Tari Eason. « Nous devons recommencer à être des chiens en défense et je savais que j’allais réussir à donner le ton. »

Ainsi, grâce à une prestation réussie d’un point de vue collectif, les Rockets se sont imposés 119-96 et finissent un road trip » compliqué sur une bonne note.

« Nous en sommes revenus à notre manière habituelle de jouer en étant efficaces en défense et adroits en attaque », affirme l’entraîneur de Houston. « Notre défense se place parmi les cinq meilleures de la ligue, mais nous avons eu quelques ratés en attaque. Nous avons perdu plusieurs matchs en prolongation qui auraient pu aller en notre faveur, mais cela ne masque pas les points qu’on doit améliorer. Ce soir, c’était une bonne prestation au global. »

Toutefois, en six matchs loin de son Toyota Center, Houston n’en a remporté que deux et subi trois revers en prolongation. Les Rockets finiront l’année avec deux duels à domicile face aux Cavaliers et aux Pacers. Deux matchs à leur portée qui pourraient permettre aux Texans de boucler 2025 sur une série de victoires.