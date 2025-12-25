Un « road trip » à l’Ouest sous le signe de la nostalgie pour les Pistons

Ce voyage avait été couronné de succès puisqu’en quatre matchs sur la “West Coast”, Detroit n’en avait perdu qu’un seul. Les coéquipiers de Cade Cunningham s’étaient notamment illustrés avec un enchaînement de trois victoires consécutives face aux Suns, aux Lakers et surtout contre les Kings où Jaden Ivey avait crucifié les Californiens avec un 3+1 dans les derniers instants. Un tir décisif qui avait sonné le glas de Mike Brown à Sacramento puisque l’entraîneur avait été renvoyé dans la foulée.

Pour JB Bickerstaff, ce road trip de la fin d’année 2024 a marqué un tournant pour ses Pistons : “Ils ont compris comment gagner et ils ont cru en leur capacité à gagner des matchs. Quand vous êtes une jeune équipe, c’est la chose la plus compliquée à apprendre et l’obstacle le plus difficile à franchir.”

Cade Cunningham confirme que ce succès face aux Kings a permis aux joueurs de comprendre qu’ils pouvaient gagner n’importe quel match. Un véritable changement de mentalité pour la franchise du Michigan qui avait connu une terrible série de 28 défaites consécutives au début de la saison 2023-24.

Profiter sans s’enflammer

“Je me souviens de l’époque où nous essayions de construire notre identité”, se remémore Isaiah Stewart, présent à Detroit depuis la campagne 2020-21. “J’étais encore jeune et je ne voyais pas aussi loin. Je ne savais pas que les choses allaient prendre une telle tournure. Être de l’autre côté, c’est un sentiment formidable.”

Aujourd’hui, les choses vont mieux à Detroit. Les Pistons réalisent le deuxième meilleur démarrage de leur histoire avec 24 victoires pour six défaites et une première place à l’Est. S’ils ne cachent pas leur envie de titre, les joueurs de JB Bickerstaff savent qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et préfèrent ne pas s’enflammer.

“Nous avons une équipe soudée avec une bonne alchimie et de bons entraîneurs”, affirme Jalen Duren. “Nous étions donc voués à réussir, mais c’est encore tôt. Nous n’avons même pas atteint la nouvelle année. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis impatient de savoir ce que l’avenir nous réserve.”