Un « road trip » à l’Ouest sous le signe de la nostalgie pour les Pistons

NBA – Les Pistons occupent la première place de la conférence Est et pour trouver les sources de ce succès, il faut revenir sur ce “road trip” à l’Ouest à la fin de l’année 2024.

Les Pistons sont presque à la moitié de leur “road trip” de fin d’année à l’Ouest puisqu’ils ont joué deux matchs sur cinq avec deux succès face aux Blazers et aux Kings. Un voyage de l’autre côté des États-Unis qui doit rappeler de bons souvenirs aux hommes de JB Bickerstaff puisqu’il y a quasiment un an jour pour jour, les Pistons étaient également en “road trip” à l’Ouest.

Ce voyage avait été couronné de succès puisqu’en quatre matchs sur la “West Coast”, Detroit n’en avait perdu qu’un seul. Les coéquipiers de Cade Cunningham s’étaient notamment illustrés avec un enchaînement de trois victoires consécutives face aux Suns, aux Lakers et surtout contre les Kings où Jaden Ivey avait crucifié les Californiens avec un 3+1 dans les derniers instants. Un tir décisif qui avait sonné le glas de Mike Brown à Sacramento puisque l’entraîneur avait été renvoyé dans la foulée.

Pour JB Bickerstaff, ce road trip de la fin d’année 2024 a marqué un tournant pour ses Pistons : “Ils ont compris comment gagner et ils ont cru en leur capacité à gagner des matchs. Quand vous êtes une jeune équipe, c’est la chose la plus compliquée à apprendre et l’obstacle le plus difficile à franchir.”

Cade Cunningham confirme que ce succès face aux Kings a permis aux joueurs de comprendre qu’ils pouvaient gagner n’importe quel match. Un véritable changement de mentalité pour la franchise du Michigan qui avait connu une terrible série de 28 défaites consécutives au début de la saison 2023-24.

Profiter sans s’enflammer

“Je me souviens de l’époque où nous essayions de construire notre identité”, se remémore Isaiah Stewart, présent à Detroit depuis la campagne 2020-21. “J’étais encore jeune et je ne voyais pas aussi loin. Je ne savais pas que les choses allaient prendre une telle tournure. Être de l’autre côté, c’est un sentiment formidable.”

Aujourd’hui, les choses vont mieux à Detroit. Les Pistons réalisent le deuxième meilleur démarrage de leur histoire avec 24 victoires pour six défaites et une première place à l’Est. S’ils ne cachent pas leur envie de titre, les joueurs de JB Bickerstaff savent qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et préfèrent ne pas s’enflammer.

“Nous avons une équipe soudée avec une bonne alchimie et de bons entraîneurs”, affirme Jalen Duren. “Nous étions donc voués à réussir, mais c’est encore tôt. Nous n’avons même pas atteint la nouvelle année. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis impatient de savoir ce que l’avenir nous réserve.”

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 27 35:53 45.9 32.1 82.5 1.3 5.1 6.4 9.4 3.9 1.6 0.7 3.4 26.4
Jalen Duren 27 28:58 63.2 0 72.4 4.4 6.7 11.1 1.8 2.2 0.9 1.0 3.3 18.5
Tobias Harris 20 28:51 45.1 34.1 83.1 1.1 3.8 4.9 2.6 1.0 0.6 0.3 2.2 14.0
Ausar Thompson 26 27:00 51.6 31.3 55.2 2.2 3.8 6.0 2.8 1.5 1.5 0.7 2.7 12.1
Duncan Robinson 28 30:13 42.6 38.9 77.8 0.3 2.5 2.8 2.0 0.6 0.9 0.3 2.6 12.0
Isaiah Stewart 27 22:44 52.8 38.2 73.3 2.0 4.0 6.0 1.2 1.2 0.2 1.9 3.0 10.2
Caris Levert 24 20:28 43.0 38.0 65.3 0.3 1.5 1.8 2.9 1.3 0.8 0.6 1.3 8.5
Tolu Smith 2 11:00 75.0 0 71.4 2.0 3.5 5.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 8.5
Ronald Holland Ii 28 21:00 40.5 25.0 80.4 0.9 2.8 3.8 1.5 1.3 1.5 0.2 2.3 8.4
Jaden Ivey 15 15:00 46.3 35.6 88.9 0.5 1.7 2.2 1.6 0.9 0.7 0.3 1.8 8.0
Daniss Jenkins 24 16:25 43.3 34.5 77.1 0.7 1.2 1.9 3.0 1.3 0.8 0.0 1.4 7.6
Javonte Green 30 18:26 42.0 32.5 77.1 0.8 2.0 2.7 0.8 0.7 1.3 0.3 1.5 6.5
Paul Reed 22 10:35 64.7 46.2 60.0 1.8 2.2 4.0 1.0 1.0 0.7 0.6 1.4 5.8
Chaz Lanier 13 10:14 33.3 32.4 100.0 0.5 0.6 1.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.2 3.3
Bobi Klintman 6 8:50 33.3 27.3 0.0 0.8 1.8 2.7 0.7 0.8 0.3 0.0 1.5 2.8
Isaac Jones 1 1:00 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 3 14:20 50.0 0.0 0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.3 0.7 0.3 0.3 2.0
Marcus Sasser 4 4:45 50.0 33.3 0 0.0 0.8 0.8 1.8 0.3 0.0 0.0 0.8 1.8

