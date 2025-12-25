Et Julius Randle a sorti les muscles

La rencontre entre les Wolves et les Knicks a vu un joueur différent dominer chaque quart-temps. Karl-Anthony Towns a inscrit 14 points dans le premier, puis 10 dans le deuxième. Après la pause, dans le troisième, c’est Anthony Edwards, avec ses 16 unités, qui prend les commandes. Et le dernier acte ? Il appartient à Julius Randle.

L’intérieur de Minnesota va inscrire six paniers de suite en moins de quatre minutes et marquer 17 points dans ces douze dernières minutes. Lui qui était en difficulté depuis 36 minutes s’est transformé, pour terminer avec 25 points à 50% de réussite au shoot.

Surtout, il a montré les muscles après plusieurs paniers, pour communier avec le public du Target Center. Un comportement pas banal pour lui.

« Je cherchais un moyen de me motiver. Ce n’est pas que je n’étais pas démotivé, mais ça m’a donné de l’énergie, m’a permis de mettre le public dans le match. Ils m’ont donné de l’énergie et j’ai suivi le mouvement », confirme-t-il. « Je n’ai pas été vraiment bon dans ce domaine durant ma carrière. Je bosse tellement que j’en deviens perfectionniste, sur le plan mental, et ça a toujours été compliqué pour moi. Il suffit de rester dans l’instant présent. »

Pas de passé ni de futur

Outre cette attitude expressive, les Wolves voulaient surtout retenir la montée en puissance de l’ancien intérieur des Knicks, qui en était à seulement 8 points et 3/11 au shoot au moment d’entamer le dernier quart-temps. Il ne s’est pas laissé dominer par son match raté jusque-là.

« Je suis fier de lui. On dit toujours aux gars qu’il ne vaut pas trop penser au passé », indique Chris Finch. « On l’appelle ‘la brute’. Il a joué comme ça en dernier quart-temps », décrit Anthony Edwards. « On en avait besoin et il a été énorme. Il est dans la ligue depuis douze ans donc il sait comment surmonter une soirée où il est maladroit. »

La clé, indique l’ancien des Lakers et des Pelicans, c’est d’être dans le présent. « Je travaille là-dessus. Rester dans le moment, ne pas se soucier du futur ou du passé. Être dans cet instant précis. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14:00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28:13 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 30:08 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26:42 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NO 73 30:35 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NY 64 32:30 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NY 71 37:34 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NY 72 35:20 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NY 77 35:33 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NY 46 35:26 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32:16 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 30 33:46 48.2 32.9 82.2 1.7 5.5 7.2 5.5 2.7 1.1 2.7 0.1 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.