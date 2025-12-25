Avec Bronny, LeBron James peut désormais fêter Noël en famille

Face aux Rockets ce 25 décembre, LeBron James va disputer son 20e match de Noël. C’est évidemment un record – un de plus pour l’homme de tous les records, qui dispute sa 23e saison NBA actuellement.

Se retrouver sur les parquets le jour de Noël, depuis son premier match dès 2003 face à Tracy McGrady, est donc plus qu’une habitude pour l’ailier des Lakers, c’est une seconde nature.

« Je préférais être chez moi avec ma famille », disait-il la semaine passée. « Mais c’est le basket, le sport que j’aime, que j’ai regardé quand j’étais gamin. J’ai regardé les matches de Noël, beaucoup de légendes de ce sport. C’est toujours un honneur de le jouer. Je vais être totalement franc : j’aimerais être sur mon canapé, chez moi, avec ma famille toute la journée. Mais on m’appelle, donc il faut y aller et être performant. Je suis impatient. »

Premier concerné, né en octobre 2004, Bronny James est lui aussi habitué à ne pas avoir son père avec lui le soir de Noël et à le regarder à la télévision. Ni même pour le Réveillon et l’ouverture des cadeaux.

Une famille coupée en deux

« On espérait seulement que le match soit à domicile pour qu’il soit à la maison avec nous. On ouvre toujours les cadeaux le matin mais, s’il n’est pas là, on attend ou on le fait le jour d’avant. C’est toujours un peu pile ou face. Mais on essaie de le faire, le plus possible, le jour de Noël », se souvient le fils de la légende. « Je n’ai jamais vraiment été déçu. Oui je l’étais, mais je savais pourquoi, donc ce n’était pas un problème. On trouvait un moyen de fêter ça. »

Le problème est réglé pour Bronny James depuis deux ans puisqu’il évolue avec son père à Los Angeles. La saison passée, il n’avait pas joué à Golden State, dans la victoire des Lakers, pendant que son père brillait avec 31 points et 10 passes. La famille est donc coupée en deux pendant les vacances.

« C’est évident que toutes les familles veulent être réunies à Noël. C’est parfois difficile, notamment pour ma mère, qui devait trouver autre chose à faire. Mon frère et ma sœur sont toujours avec elle à Noël », poursuit Bronny. « On doit planifier autre chose pour être ensemble donc c’est un stress de plus pour toute la famille. Mais on y arrive. »

Et ça pourrait ne pas se terminer avec la retraite de LeBron James, qui aura 41 ans le 30 décembre… « Le moment approche où ce seront peut-être eux qui seront à la maison sans moi à Noël », imagine Bronny James, dont la carrière est encore à ses débuts.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 12 33:20 48.1 31.0 66.2 0.8 4.6 5.3 7.0 1.4 0.8 2.4 0.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.