Ryan Rollins espère décrocher le MIP

Dans l’Indiana la nuit passée, il a encore été un facteur déterminant dans la victoire des Bucks. Avec 23 points à 10/15 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes, Ryan Rollins a encore donné un sacré coup de jus à l’attaque de Milwaukee.

C’est désormais une habitude pour lui, alors qu’il enchaîne les prestations de haut vol depuis le début de la saison. Au point d’être mentionnée parmi les candidats très crédibles pour le trophée de meilleure progression de l’année.

« Je ne m’en fais pas trop pour ça en ce moment, mais j’espère l’obtenir. Je pense être l’un des joueurs ayant le plus progressé de la ligue, mais il faut qu’on commence à enchaîner les victoires, revenir sur la bonne voie et penser à l’objectif plus large de ce qu’on veut », assure le meneur, récemment interviewé par Hoopshype.

Des vœux presque pieux concernant le volet collectif, car avec un bilan négatif à 12 victoires et 18 défaites, les Bucks occupent une triste 11e place à l’Est. Pas même en play-in donc, pour cette formation qui se demande encore ce qui va advenir du dossier Giannis Antetokounmpo.

En attendant, Ryan Rollins trace sa route. Passé anonymement par les Warriors et les Wizards, il est désormais un rouage important d’une équipe qui, initialement, visait les sommets à l’Est.

Un contrat devenu très rentable pour les Bucks

« C’est une expérience inestimable de pouvoir accumuler ces enchaînements. Je pense que l’expérience est le meilleur professeur. Le fait de pouvoir jouer malgré mes erreurs et vivre ces situations n’a fait que contribuer à ma croissance », rétorque celui qui a été titulaire à 26 reprises cette saison.

Doc Rivers a toutefois récemment changé son fusil d’épaule en le sortant du banc depuis plusieurs matchs, tandis que Kyle Kuzma et Bobby Portis ont récupéré une place dans le cinq en l’absence du Grec. Désormais 6e homme, celui qui dit avoir beaucoup appris de Damian Lillard avait signé un contrat à 12 millions de dollars sur trois ans cet été. Ce qui paraît peu cher aujourd’hui au regard de sa production actuelle.

« C’était une bénédiction. C’est mon premier vrai contrat. Je suis reconnaissant que ma famille ait pu en être témoin et s’en inspirer, se sentir motivée par cela. C’était super. Il y a encore beaucoup à obtenir, donc je ne suis pas du tout satisfait. Je vais continuer à être avide et en obtenir plus, ce que je mérite, donc il y a encore beaucoup de travail à faire », vise-t-il.

Modeste 44e choix à la Draft 2022, le natif de Detroit n’est plus seulement un « role player » dans cette ligue.

« C’est mon propre parcours unique. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Chacun a ses propres batailles ou difficultés dans la vie. Les miennes étaient uniques pour moi, d’être un choix de deuxième tour à finir par être libéré, puis de signer un contrat ‘two-way’, et maintenant. C’est différent, mais c’est mon chemin et mon parcours. Je l’apprécie, et je suis béni d’être dans la position où je suis », termine-t-il.

Ryan Rollins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 GS 12 5:10 35.0 33.3 100.0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.8 0.1 1.3 0.1 1.9 2023-24 MIL 3 4:00 50.0 100.0 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 0.7 0.3 0.0 1.0 2023-24 WAS 10 6:36 52.0 66.7 76.5 0.2 0.9 1.1 1.1 0.7 0.8 0.7 0.3 4.1 2024-25 MIL 56 14:39 48.7 40.8 80.0 0.4 1.6 1.9 1.9 1.6 0.8 0.9 0.3 6.2 2025-26 MIL 29 31:17 47.2 38.7 78.9 0.7 3.3 4.0 5.9 2.7 1.6 2.6 0.3 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.