Dillon Brooks s’est concentré sur les points

Ce mardi, les Suns recevaient les Lakers, l’occasion pour Dillon Brooks de retrouver son meilleur ennemi : LeBron James. Cette fois, il n’y a pas eu de tension particulière entre les deux joueurs, même si l’ailier de Phoenix n’a pas pu s’empêcher de provoquer le quadruple champion NBA en allant notamment lui taper dans la main après un lancer-franc. Toutefois, s’il n’y a pas eu de vague entre les deux joueurs, cela n’a pas empêché Dillon Brooks de réaliser un nouveau bon match contre Los Angeles.

À la mi-temps, il en est déjà à 13 points et il enchaîne juste après la pause en inscrivant 12 points dans le troisième quart-temps pour permettre à Phoenix de compter 26 points d’avance avant le début du dernier acte.

« Je voulais partir pour Noël avec une victoire et ces matchs de division comptent beaucoup », souligne le joueur des Suns. « J’étais très concentré. J’ai écouté 50 Cent avant d’entrer sur le terrain et j’aimerais bien le voir à quelques matchs. Rex Chapman [membre du front office de Phoenix] m’a dit qu’on obtenait du respect en donnant du respect. Donc, j’étais concentré dès ma routine d’avant-match. »

Des points et c’est tout !

L’ancien de Houston a terminé en étant le meilleur marqueur de la partie avec ses 25 points à 10/15 au tir et 3/6 de loin pour permettre aux siens de largement s’imposer, 132-108. En trois confrontations face aux Lakers cette saison, Dillon Brooks affiche 25.1 points de moyenne à 62 % au tir !

S’il a brillé au scoring, à l’inverse, il n’a délivré aucune passe décisive, pris aucun rebond et n’a réalisé ni contre, ni interception.

« Brian Gregory [le General Manager des Suns] va me le reprocher parce qu’il voulait dix rebonds aujourd’hui », plaisante Dillon Brooks après la rencontre. « Je vais lui donner ça lors du prochain match contre les Pelicans. À la fin du match, je priais pour qu’il y en ait un qui tombe dans mes mains afin de pouvoir lui dire que j’ai au moins réussi à en prendre un. Au premier quart-temps, j’ai laissé filer un rebond et Marcus Smart a réussi un ‘lay-up’ juste après. J’ai directement compris que ça allait être une soirée compliquée à ce niveau-là. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 22 30:55 45.6 33.8 81.6 0.8 2.4 3.2 1.8 3.6 1.3 2.3 0.1 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.