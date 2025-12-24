Une moisson de rebonds pour Moussa Diabate devant Alex Sarr

Alex Sarr était pourtant venu au contact pour le bloquer à proximité du cercle. Mais le rebond qui a suivi le tir trop long de Miles Bridges a quand même terminé dans les mains de Moussa Diabate. Il s’agissait de son dernier rebond capté de la soirée face aux Wizards.

Face à son compatriote peu inspiré en attaque (7 points à 2/6 aux tirs, 11 rebonds), l’intérieur des Hornets a signé une ligne de stats pleine : 12 points (6/6) et surtout un nouveau record en carrière avec 18 rebonds (dont 8 offensifs) !

« Moussa est un vrai tueur. Il va toujours se battre, toujours donner à fond. Moose, on adore jouer avec lui », salue LaMelo Ball, affichant une mimique d’étonnement en apprenant le quota de rebonds captés par son partenaire de jeu.

Moussa Diabate vs Washington: 18 REB (career-high)

12 PTS

6-6 FG

+38 The most rebounds without a missed shot in franchise history. pic.twitter.com/8DALWJdSNp — StatMuse (@statmuse) December 24, 2025

En conférence de presse, Charles Lee ne manque pas non plus de féliciter – sans être questionné par un journaliste sur le sujet – la performance de son pivot, qu’il avait titularisé pour la troisième fois cette saison.

Proche du top 20 au rebond

« Il faut aussi mettre en lumière mon gars Moussa. C’est une autre partie de notre attaque qui tourne vraiment bien. Il a joué plus ce soir et a fini avec 18 rebonds au total », note le coach en parlant du plus gros temps de jeu, hors prolongation, dont a bénéficié le Français cette saison (36 minutes).

« Ce que je lui ai dit, même après le match, c’est qu’à propos des rebonds offensifs, il y a plein de gars qui essaient de remonter (au cercle) tout seuls et ça devient un peu égoïste. Lui, chaque fois qu’il le prend, il y pense un peu : ‘Comment je peux marquer ?’ Mais dès qu’il sent l’énergie, il ressort le ballon. C’est comme ça qu’on a autant de tirs ouverts, aussi. Donc, félicitations à Moussa », poursuit le coach.

Après ce dernier rebond offensif récupéré devant Alex Sarr, les Hornets ont pu relancer une phase d’attaque terminée par un « alley-oop » envoyé par Ball vers Bridges. Quelques possessions plus tôt, il avait ressorti un autre ballon qui, après une bonne circulation, avait terminé dans les mains de Kon Knueppel pour un tir primé.

On pourrait multiplier les exemples du genre, le Français se comporte en véritable aspirateur à rebonds et offre quantité de nouvelles opportunités à sa formation. Proche du Top 20 de la ligue en matière de rebonds, le Français, qui a signé son 7e double-double de l’année cette nuit, tourne à 7.9 prises par match et 7.9 points.

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 28 21:54 60.7 67.5 3.4 4.1 7.6 1.1 2.5 0.8 0.8 0.9 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.