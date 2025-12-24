Karl-Anthony Towns toujours touché et brillant quand il revient à Minnesota

La saison passée, pour son premier match à Minnesota depuis son transfert vers New York, Karl-Anthony Towns avait vécu une soirée de rêve : une vidéo hommage, un énorme match (32 points et 20 rebonds) et une victoire. Impossible de faire mieux un an après, pour son second retour, même si l’émotion reste toujours aussi forte.

L’intérieur fut salué par le public du Target Center avant la rencontre. Puis après la victoire de Minnesota, quand Anthony Edwards a cité son nom dans l’interview au bord du terrain, les spectateurs ont de nouveau fait du bruit.

« C’est toujours agréable d’être apprécié. Il n’y a rien de mieux dans cette ligue, dans ce travail que d’être respecté. J’ai laissé mon cœur et mon âme à Minnesota. Que les fans me respectent ainsi et pensent à moi, même après deux saisons, ça veut dire beaucoup. Vraiment beaucoup », assure l’ancien joueur des Wolves, qui rappelle que même s’il a fait « des choses incroyables en un an à New York, j’ai passé neuf années ici ».

Eviter les fautes bêtes

Sauf que cette fois, s’il a encore brillé, avec 40 points à 14/24 au shoot et 13 rebonds, pour compenser l’absence de Jalen Brunson et OG Anunoby, Karl-Anthony Towns n’a pas réussi à repartir avec la victoire. Anthony Edwards et Julius Randle étaient plus forts.

« Je connaissais la situation. Je savais que j’allais avoir davantage la balle et je voulais être agressif », indique-t-il, ayant notamment marqué 14 points dans le premier quart-temps. « J’ai simplement fait le nécessaire pour qu’on gagne. Ce n’était manifestement pas assez. Je n’ai pas fait assez. Le retour en avion va être compliqué. »

Outre ses cinq ballons perdus, ce sont surtout ses six fautes qui ont gêné Mike Brown et les Knicks.

« On connaît KAT, on sait qu’il peut marquer. C’est une machine à double-double. Il doit seulement éviter de prendre des fautes bêtes. Il en a commis quelques unes dans ce match et ça nous force à le laisser sur le banc plusieurs minutes alors qu’on a besoin de lui sur le parquet », regrette ainsi l’entraîneur de New York.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 27 33:09 47.7 36.0 86.3 3.0 8.6 11.7 3.0 3.5 0.9 2.6 0.7 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.