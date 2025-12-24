Pour l’instant, Kenny Atkinson n’est pas sur un siège éjectable

Tout peut aller très vite en NBA, notamment quand on vient d’être élu Coach de l’année. Ainsi, George Karl, Dwane Casey, Monty Williams ou encore Mike Brown l’ont appris à leurs dépens par le passé, mais peut-être que Kenny Atkinson, décoré en 2025, en fera autant dans les prochaines semaines.

Ces derniers jours, on comprenait effectivement que l’entraîneur des Cavaliers était sous pression, en raison du début de saison poussif de l’équipe, à peine à l’équilibre et même pas dans le Top 6 de sa conférence. Après avoir pourtant largement dominé les débats à l’Est la saison dernière, avec un effectif quasiment identique.

Sauf que The Athletic assure que Kenny Atkinson n’est actuellement « pas sur la sellette », malgré le mécontentement évident du propriétaire des Cavs, Dan Gilbert, las de voir le public siffler ses joueurs.

Donner du temps au coach et au groupe

Pour l’heure, les décisionnaires de Cleveland, comme Koby Altman, le GM, veulent donc donner du temps à leur coach, qui se sent d’ailleurs soutenu.

« De leur côté, l’attitude est plutôt du genre : ‘Comment peut-on aider’ » indiquait-il à ce propos. « Voilà les discussions qu’on a ensemble. L’atmosphère de travail est bonne et on avance tous dans la même direction. Ce n’est pas comme si chacun disait quoi faire à l’autre, il n’y a rien de tout ça. C’est plutôt du : ‘Comment peut-on s’entraider ?’. Je sais que ça fait un peu cliché, mais ce sont les conversations qu’on a eues ces derniers jours. »

Du temps sera également donné à ce groupe, trop rarement au complet depuis le début de saison, entre les blessures de Darius Garland, Evan Mobley, Max Strus, Jarrett Allen ou encore Sam Merrill. En ce sens, The Athletic ajoute que les Cavaliers ont déjà refusé deux offres de transfert pour des joueurs de leur rotation.

« Plus on sera en bonne santé, plus on sera meilleurs » rassurait même Kenny Atkinson lundi, avant que ses hommes ne mettent fin, face aux Hornets, à leur série de trois défaites de suite. « Je crois en cette équipe. […] On doit juste continuer à tenir bon et à arracher quelques victoires dans les prochains matchs. Mais je pense que l’on va dans la bonne direction, surtout avec le retour de blessure de certains gars. »