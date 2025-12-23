La NBA cherche toujours des idées pour limiter le « tanking »

En changeant les probabilités d’obtenir les meilleurs choix de Draft en 2019, puis en instaurant définitivement le « play-in » aperçu en 2020 dans « la bulle », sans oublier les amendes, la NBA a trouvé des armes intéressantes pour limiter le « tanking », c’est-à-dire la pratique consistant à volontairement perdre des matches pour monter dans la Draft, ces dernières années.

Cet arsenal évite ainsi à des franchises de balancer des saisons entières, comme Philadelphie l’avait fait à l’époque du « Process ». Davantage d’équipes sont compétitives pendant davantage de temps durant la saison régulière. Même si ce n’est pas parfait, notamment quand elles n’ont plus aucune chance de faire les playoffs.

Et si on ne draftait plus deux fois de suite dans le Top 4 ?

Aussi, ESPN nous apprend que la NBA a de nouveau mis le sujet sur le tapis récemment, avec les propriétaires et les GM des franchises, afin de trouver de nouvelles solutions. Les récents scandales de paris illégaux, avec Terry Rozier et Chauncey Billups, n’étaient pas loin puisque les absences peuvent être plus nombreuses chez les joueurs en fin de saison, quand il n’y a plus rien à jouer, donc plus susceptibles d’être au centre des paris.

Parmi les idées lancées, on retrouve :

– la limitation des protections au Top 4 ou au Top 14 pour éviter les exercices d’équilibriste de certaines équipes

– ne plus permettre à une équipe de drafter deux années de suite dans le Top 4

– bloquer les bilans pour la « lottery » le 1er mars et plus à la fin de la saison régulière

L’idée pour les dirigeants de la NBA étant de pousser les équipes non-qualifiées pour les playoffs, mais qui avaient de modestes ambitions tout de même, à jouer jusqu’au bout de la saison.

Comment rendre les dernières semaines intéressantes pour tout le monde ?

Ce ne serait pas pour les équipes en totale reconstruction qui, elles, seront quoi qu’il arrive faibles. Et avec un bilan stoppé au 1er mars, une équipe médiocre n’aurait en effet plus d’intérêt à ne pas jouer sérieusement les dernières semaines de la saison régulière, ni à mettre ses stars au frigo.

En revanche, cela peut aussi provoquer l’effet inverse, avec des franchises qui lâcheront plus vite pour avoir le moins bon bilan possible à la date fatidique. Alors que le « play-in » était justement penser pour les pousser à se donner plus longtemps… D’où la difficulté de trouver le bon dosage, face à ce problème qui est insoluble.

Mais la ligue pense ainsi à des comportements qu’elle ne voudrait plus voir. Le premier exemple, c’est celui des Mavericks, qui avaient balancé les derniers matches de la saison régulière 2022/23, et pris 750 000 dollars d’amende au passage, pour conserver leur choix de Draft du premier tour, alors qu’ils pouvaient viser le « play-in ».

Le second, c’est le Jazz, également sanctionné d’ailleurs, pour avoir laissé au repos Lauri Markkanen en fin de saison passée, pour accumuler les défaites. Et cette saison, leur premier tour de Draft est protégé s’il est dans le Top 8. Et comme actuellement, Utah est dans la course pour le « play-in », les chances de le perdre existent. Par conséquent, il sera intéressant d’observer le comportement de la franchise au printemps…