Cam Thomas bientôt de retour… pour être échangé ?

Depuis le 5 novembre et son dernier match, Cam Thomas est à l’infirmerie à cause d’une blessure à la cuisse gauche. Cela fait donc plus de six semaines et depuis ce week-end, il se rapproche du retour sur les parquets. En effet, il a repris le cinq-contre-cinq.
« Il se débrouille bien. Il a fait du cinq-contre-cinq samedi et avait l’air bien. Il va continuer ainsi jusqu’à ce qu’il soit prêt à y aller », raconte Jordi Fernandez, sans offrir plus de précision. « Quand on fait du cinq-contre-cinq, on n’est plus très loin. On n’a pas de date précise en tête, on veut voir comment il va se sentir lors du prochain entraînement. La priorité, c’est sa santé. »
Le souci, c’est que Cam Thomas n’a pas porté chance aux Nets cette saison. Il a disputé sept matches, avant de se blesser après cinq minutes dans le 8e, et à chaque fois, il a connu la défaite. Sans lui, et avec un Michael Porter Jr. qui pense au All-Star Game, Brooklyn affiche un bilan de 8-12 avec une défense bien plus performante. Comme en plus, il sera en fin de contrat à l’issue de la saison, l’arrière a tout d’une parfaite monnaie d’échange.
Ce que confirme le New York Post, qui parle d’une possible volonté des dirigeants de Brooklyn de le transférer d’ici le 5 février, afin d’obtenir une contrepartie, qui ne sera pas le cas s’il part libre l’été prochain.
|Cam Thomas
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|BKN
|67
|17:33
|43.3
|27.0
|82.9
|0.2
|2.2
|2.4
|1.2
|1.0
|0.5
|0.8
|0.1
|8.5
|2022-23
|BKN
|57
|16:38
|44.1
|38.3
|86.8
|0.1
|1.5
|1.7
|1.4
|1.0
|0.4
|1.1
|0.1
|10.6
|2023-24
|BKN
|66
|31:26
|44.2
|36.4
|85.6
|0.4
|2.8
|3.2
|2.9
|2.1
|0.7
|1.9
|0.2
|22.5
|2024-25
|BKN
|25
|31:14
|43.8
|34.9
|88.1
|0.6
|2.7
|3.3
|3.8
|1.8
|0.6
|2.5
|0.1
|24.0
|2025-26
|BKN
|8
|28:15
|40.2
|35.6
|87.5
|0.4
|1.0
|1.4
|2.6
|1.9
|0.5
|2.0
|0.1
|21.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.