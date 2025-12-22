Cam Thomas bientôt de retour… pour être échangé ?

Depuis le 5 novembre et son dernier match, Cam Thomas est à l’infirmerie à cause d’une blessure à la cuisse gauche. Cela fait donc plus de six semaines et depuis ce week-end, il se rapproche du retour sur les parquets. En effet, il a repris le cinq-contre-cinq.

« Il se débrouille bien. Il a fait du cinq-contre-cinq samedi et avait l’air bien. Il va continuer ainsi jusqu’à ce qu’il soit prêt à y aller », raconte Jordi Fernandez, sans offrir plus de précision. « Quand on fait du cinq-contre-cinq, on n’est plus très loin. On n’a pas de date précise en tête, on veut voir comment il va se sentir lors du prochain entraînement. La priorité, c’est sa santé. »

Le souci, c’est que Cam Thomas n’a pas porté chance aux Nets cette saison. Il a disputé sept matches, avant de se blesser après cinq minutes dans le 8e, et à chaque fois, il a connu la défaite. Sans lui, et avec un Michael Porter Jr. qui pense au All-Star Game, Brooklyn affiche un bilan de 8-12 avec une défense bien plus performante. Comme en plus, il sera en fin de contrat à l’issue de la saison, l’arrière a tout d’une parfaite monnaie d’échange.

Ce que confirme le New York Post, qui parle d’une possible volonté des dirigeants de Brooklyn de le transférer d’ici le 5 février, afin d’obtenir une contrepartie, qui ne sera pas le cas s’il part libre l’été prochain.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 8 28:15 40.2 35.6 87.5 0.4 1.0 1.4 2.6 1.9 0.5 2.0 0.1 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.