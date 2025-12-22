Trae Young croque à pleines dents dans son temps de jeu limité

Après un retour timide, avec 8 points face à Charlotte, et une condition physique à refaire après 21 matches manqués, Trae Young, qui n’était pas en tenue contre San Antonio car privé de back-to-back, a retrouvé ses standards contre les Bulls, en profitant d’une rencontre où les défenses étaient absentes.

Dans la défaite des siens, le meneur de jeu a profité des larges espaces pour se faire plaisir, en inscrivant 35 points à 10/16 au shoot, dont 7/9 à 3-pts. Le leader des Hawks a également distribué 9 passes décisives.

« Je me sens très bien », a-t-il commenté, même si son temps de jeu est encore surveillé. « Les coaches ont fait leur boulot, en me faisant jouer 26 minutes. Ils ne sont pas autorisés à m’en donner plus. Je me sens bien. »

Le seul bémol de cette prestation, c’est sans doute son tir raté à la dernière seconde, qui prive Atlanta d’une prolongation. « Ce sont des tirs qu’il met. On est à l’aise quand on donne le ballon au bon joueur », indique Quin Snyder. « Qu’il retrouve déjà le rythme dès son deuxième match, c’est un bon signe », veut retenir Jalen Johnson.

Mais ce n’est pas à ce moment précis que les Hawks ont perdu la rencontre, c’est évidemment en ne défendant pas et en encaissant 152 unités… « C’est comme ça que les deux équipes jouent. Elles jouent vite. Les formations viennent ici et évoluent à une haute cadence contre nous. On doit trouver une façon d’ arrêter une équipe qui joue si vite », conclut le All-Star.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 6 26:30 37.2 16.1 82.9 0.0 1.8 1.8 8.2 1.8 0.8 2.2 0.2 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.