Trae Young croque à pleines dents dans son temps de jeu limité

Après un retour timide, avec 8 points face à Charlotte, et une condition physique à refaire après 21 matches manqués, Trae Young, qui n’était pas en tenue contre San Antonio car privé de back-to-back, a retrouvé ses standards contre les Bulls, en profitant d’une rencontre où les défenses étaient absentes.
Dans la défaite des siens, le meneur de jeu a profité des larges espaces pour se faire plaisir, en inscrivant 35 points à 10/16 au shoot, dont 7/9 à 3-pts. Le leader des Hawks a également distribué 9 passes décisives.
« Je me sens très bien », a-t-il commenté, même si son temps de jeu est encore surveillé. « Les coaches ont fait leur boulot, en me faisant jouer 26 minutes. Ils ne sont pas autorisés à m’en donner plus. Je me sens bien. »
Le seul bémol de cette prestation, c’est sans doute son tir raté à la dernière seconde, qui prive Atlanta d’une prolongation. « Ce sont des tirs qu’il met. On est à l’aise quand on donne le ballon au bon joueur », indique Quin Snyder. « Qu’il retrouve déjà le rythme dès son deuxième match, c’est un bon signe », veut retenir Jalen Johnson.
Mais ce n’est pas à ce moment précis que les Hawks ont perdu la rencontre, c’est évidemment en ne défendant pas et en encaissant 152 unités… « C’est comme ça que les deux équipes jouent. Elles jouent vite. Les formations viennent ici et évoluent à une haute cadence contre nous. On doit trouver une façon d’ arrêter une équipe qui joue si vite », conclut le All-Star.
|Trae Young
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|ATL
|81
|30:54
|41.8
|32.4
|82.9
|0.8
|2.9
|3.7
|8.1
|1.7
|0.9
|3.8
|0.2
|19.1
|2019-20
|ATL
|60
|35:20
|43.7
|36.1
|86.0
|0.5
|3.7
|4.3
|9.3
|1.7
|1.1
|4.8
|0.1
|29.6
|2020-21
|ATL
|63
|33:43
|43.8
|34.3
|88.6
|0.6
|3.3
|3.9
|9.4
|1.8
|0.8
|4.1
|0.2
|25.3
|2021-22
|ATL
|76
|34:54
|46.0
|38.2
|90.4
|0.7
|3.1
|3.7
|9.7
|1.7
|0.9
|4.0
|0.1
|28.4
|2022-23
|ATL
|73
|34:48
|42.9
|33.5
|88.6
|0.8
|2.2
|3.0
|10.2
|1.4
|1.1
|4.1
|0.1
|26.2
|2023-24
|ATL
|54
|35:58
|43.0
|37.3
|85.5
|0.4
|2.3
|2.8
|10.8
|2.0
|1.3
|4.4
|0.2
|25.7
|2024-25
|ATL
|76
|36:02
|41.1
|34.0
|87.5
|0.5
|2.6
|3.1
|11.6
|1.9
|1.2
|4.7
|0.2
|24.2
|2025-26
|ATL
|6
|26:30
|37.2
|16.1
|82.9
|0.0
|1.8
|1.8
|8.2
|1.8
|0.8
|2.2
|0.2
|16.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.