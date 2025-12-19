De retour, Trae Young doit désormais retrouver son souffle

Éloigné des parquets depuis fin octobre, Trae Young a finalement retrouvé le terrain avec les Hawks. Résultat ? Une défaite à Charlotte avec 8 points (3/8 dont 0/5 de loin) et 10 passes en 20 minutes pour le meneur.

« Le plus dur, c’est la condition physique », explique-t-il. « C’est comme courir un ‘mile’ : tu t’épuises et tu as besoin d’un temps-mort, d’un arrêt de jeu, juste pour retrouver ta respiration. »

Dans une NBA qui accélère encore, où les possessions s’enchaînent à haute intensité, Trae Young sait que la montée en puissance se fait par les répétitions. Mais il se veut toutefois rassurant : il assure qu’il retrouvera son meilleur niveau dans « pas très longtemps », voyant dans cette sortie un « bon premier pas ».

D’ailleurs, malgré cette condition physique à peaufiner, le All-Star a rapidement retrouvé ses repères collectifs, avec 10 passes décisives. « C’était facile d’être de retour avec ces gars », insiste-t-il, rappelant qu’Atlanta base désormais son identité de jeu sur la circulation de balle. Le premier acte a néanmoins été laborieux : « On ne mettait pas nos tirs, et on n’arrivait pas non plus à faire des stops. »

Un cadeau d’anniversaire raté pour Jalen Johnson

Punis par l’adresse extérieure des Hornets, et notamment du duo LaMelo Ball – Kon Knueppel à 11/15 de loin à la mi-temps, les Hawks ont eu du mal à se projeter. Sur les premières minutes, on a aussi vu un Trae Young qui a commis plusieurs erreurs de communication, ou qui a tenté des paris défensifs ratés qui ont déstabilisé les Hawks.

Autre paramètre délicat : la limite de minutes. Trae Young reconnaît que jouer avec un compteur dans la tête est un exercice d’équilibriste. « Tu veux donner le maximum sur le temps que tu as, mais tu ne veux pas forcer. C’est délicat. » Néanmoins, il entend « faire confiance » au staff et au protocole mis en place.

Dans la défaite, il a néanmoins retenu la réaction du groupe, porté par l’impact de Jalen Johnson (43 points, 11 rebonds, 9 passes), qui fêtait ses 24 ans ce jeudi soir.

« Je suis heureux qu’il ait fait un gros match, j’aurais juste aimé qu’on puisse avoir la victoire pour lui. Je sais à quel point il aime gagner. Donc pour son anniversaire, ça craint… » conclut d’ailleurs Trae Young.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 5 27:48 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 1.8 0.8 2.0 0.2 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.