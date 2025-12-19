De retour, Trae Young doit désormais retrouver son souffle

Éloigné des parquets depuis fin octobre, Trae Young a finalement retrouvé le terrain avec les Hawks. Résultat ? Une défaite à Charlotte avec 8 points (3/8 dont 0/5 de loin) et 10 passes en 20 minutes pour le meneur.
« Le plus dur, c’est la condition physique », explique-t-il. « C’est comme courir un ‘mile’ : tu t’épuises et tu as besoin d’un temps-mort, d’un arrêt de jeu, juste pour retrouver ta respiration. »
Dans une NBA qui accélère encore, où les possessions s’enchaînent à haute intensité, Trae Young sait que la montée en puissance se fait par les répétitions. Mais il se veut toutefois rassurant : il assure qu’il retrouvera son meilleur niveau dans « pas très longtemps », voyant dans cette sortie un « bon premier pas ».
D’ailleurs, malgré cette condition physique à peaufiner, le All-Star a rapidement retrouvé ses repères collectifs, avec 10 passes décisives. « C’était facile d’être de retour avec ces gars », insiste-t-il, rappelant qu’Atlanta base désormais son identité de jeu sur la circulation de balle. Le premier acte a néanmoins été laborieux : « On ne mettait pas nos tirs, et on n’arrivait pas non plus à faire des stops. »
Un cadeau d’anniversaire raté pour Jalen Johnson
Punis par l’adresse extérieure des Hornets, et notamment du duo LaMelo Ball – Kon Knueppel à 11/15 de loin à la mi-temps, les Hawks ont eu du mal à se projeter. Sur les premières minutes, on a aussi vu un Trae Young qui a commis plusieurs erreurs de communication, ou qui a tenté des paris défensifs ratés qui ont déstabilisé les Hawks.
Autre paramètre délicat : la limite de minutes. Trae Young reconnaît que jouer avec un compteur dans la tête est un exercice d’équilibriste. « Tu veux donner le maximum sur le temps que tu as, mais tu ne veux pas forcer. C’est délicat. » Néanmoins, il entend « faire confiance » au staff et au protocole mis en place.
Dans la défaite, il a néanmoins retenu la réaction du groupe, porté par l’impact de Jalen Johnson (43 points, 11 rebonds, 9 passes), qui fêtait ses 24 ans ce jeudi soir.
« Je suis heureux qu’il ait fait un gros match, j’aurais juste aimé qu’on puisse avoir la victoire pour lui. Je sais à quel point il aime gagner. Donc pour son anniversaire, ça craint… » conclut d’ailleurs Trae Young.
|Trae Young
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|ATL
|81
|30:54
|41.8
|32.4
|82.9
|0.8
|2.9
|3.7
|8.1
|1.7
|0.9
|3.8
|0.2
|19.1
|2019-20
|ATL
|60
|35:20
|43.7
|36.1
|86.0
|0.5
|3.7
|4.3
|9.3
|1.7
|1.1
|4.8
|0.1
|29.6
|2020-21
|ATL
|63
|33:43
|43.8
|34.3
|88.6
|0.6
|3.3
|3.9
|9.4
|1.8
|0.8
|4.1
|0.2
|25.3
|2021-22
|ATL
|76
|34:54
|46.0
|38.2
|90.4
|0.7
|3.1
|3.7
|9.7
|1.7
|0.9
|4.0
|0.1
|28.4
|2022-23
|ATL
|73
|34:48
|42.9
|33.5
|88.6
|0.8
|2.2
|3.0
|10.2
|1.4
|1.1
|4.1
|0.1
|26.2
|2023-24
|ATL
|54
|35:58
|43.0
|37.3
|85.5
|0.4
|2.3
|2.8
|10.8
|2.0
|1.3
|4.4
|0.2
|25.7
|2024-25
|ATL
|76
|36:02
|41.1
|34.0
|87.5
|0.5
|2.6
|3.1
|11.6
|1.9
|1.2
|4.7
|0.2
|24.2
|2025-26
|ATL
|5
|27:48
|37.1
|19.2
|82.1
|0.0
|2.0
|2.0
|7.8
|1.8
|0.8
|2.0
|0.2
|17.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.