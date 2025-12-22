Les Spurs savent aussi gagner les matchs « moches »

« Ce match est sans doute celui où on a été le plus régulier pendant 48 minutes de ma carrière. » Ainsi s’exprimait un Victor Wembanyama satisfait de la performance de ses Spurs sur le parquet des Hawks durant le week-end.

Le Français ne pourra pas en dire autant à l’issue de la victoire obtenue la nuit passée à Washington cette fois. Car hormis un sérieux coup d’accélérateur dans le second quart-temps, remporté de plus de 20 points (21-43), les Texans ont plutôt géré les affaires courantes.

Sans beaucoup briller par leur adresse par exemple : 41% aux tirs (43/104), dont 32% à 3-points (13/41). Dylan Harper (0/8 aux tirs), Julian Champagnie (1/6), Devin Vassell (3/11) ou encore Stephon Castle (4/16) ont ainsi tous eu du mal à trouver la mire.

« C’était un de ces matchs où, parfois, on a juste besoin que certains joueurs terminent le boulot. Ce n’était pas joli, ce n’était pas à la hauteur de nos standards dans certains domaines. Mais c’est une longue saison. Et on ne peut pas toujours être trop… (hésitations) je dirais, égoïste par rapport à l’apparence du match », formule Mitch Johnson.

Un double duel à venir face au Thunder

Ce dernier considère que son équipe a assuré l’essentiel, « en faisant juste ce qu’il fallait pour maintenir la situation ». À savoir un écart favorable, qui s’était constitué en première période que les Wizards n’ont pas été en mesure de combler. Menés de 20 points à la pause, les locaux sont revenus, au mieux, à trois possessions.

« C’est difficile d’aborder une équipe comme ça. On vient juste de les jouer il y a quelques jours. On est en déplacement. C’est juste qu’on doit continuer à élever notre niveau et notre constance », réclame le coach qui a pu se passer de Victor Wembanyama dans le quatrième quart-temps.

« Ce n’est pas une question de Victor, que ce soit avec ou sans lui. C’est notre niveau, notre marque, notre identité. Et je pense qu’on a montré de bons signes de cela, notamment dans le deuxième quart-temps. Oui, ce n’était pas aussi constant qu’on l’aurait voulu. Mais encore une fois, on a réussi à le faire », dit encore le coach, dont l’équipe avait déjà gagné deux matchs en shootant à 41% de réussite ou moins.

Dont l’un d’eux face au Thunder, en NBA Cup. Des champions en titre que les Spurs retrouvent cette semaine pour une double confrontation : la première mardi dans le Texas, la seconde jeudi dans l’Oklahoma. « Je n’y ai pas trop réfléchi pour l’instant. Mais évidemment, ce sont les champions en titre, et ils sont ce qu’ils sont. Donc, je m’attends à des matchs très compétitifs, de haut niveau », se projette Mitch Johnson.