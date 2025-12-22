Coby White retrouve ses jambes dans du « hourra basket »

Pas besoin du All-Star Game pour voir un score de 152 – 150 sans prolongation… La preuve avec cette victoire des Bulls à Atlanta entre deux formations qui ne pensent qu’à courir. En phase de reprise, Coby White l’avait très vite compris.
« Je ne vais pas mentir : dès les premières minutes du match, je me souviens être allé sur le banc, et l’un de nos assistants, John Bryant, m’a dit : ‘Ce match, c’est du hourra basket !’ Je lui ai répondu : ‘Tu n’imagines même pas !’ Du coup, j’ai tout de suite su que ce serait ce genre de match. »
Et effectivement, les deux formations vont se lancer dans un “run-and-gun” de 48 minutes, et finalement, c’était idéal pour White pour tester son endurance et l’état de son mollet. « C’est typiquement le genre de match qui m’aide vraiment pour ma condition physique », a-t-il reconnu. « On fait partie des deux équipes les plus rapides de la NBA, donc j’étais vraiment fatigué. »
Auteur de 11 de ses 21 points dans le 4e quart-temps, l’arrière des Bulls en avait encore sous le capot, et il s’agit de son 4e match à 20 points et plus lors des cinq dernières sorties. C’est aussi la 4e victoire de rang des Bulls, et l’équipe a retrouvé son allant et son sens du partage du début de saison avec neuf joueurs à 10 points et plus et 41 passes décisives !
Pour Billy Donovan, White va progressivement retrouver son meilleur niveau, et ce n’est qu’une question de rythme. « Vu la vitesse à laquelle la ligue joue et celle à laquelle on essaie de jouer, je pense qu’il doit encore rattraper son retard physiquement pour être en meilleure condition », juge le coach des Bulls. « Sur le plan de la condition physique, du timing et du rythme, il doit retrouver ses sensations. Plus il pourra enchaîner les matchs sans ces allers-retours avec l’infirmerie, et s’il peut — je touche du bois — rester en bonne santé, plus son endurance et sa résistance reviendront. »
|Coby White
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CHI
|65
|25:45
|39.4
|35.4
|79.1
|0.4
|3.1
|3.5
|2.7
|1.8
|0.8
|1.7
|0.1
|13.2
|2020-21
|CHI
|69
|31:15
|41.6
|35.9
|90.1
|0.4
|3.7
|4.1
|4.8
|2.6
|0.6
|2.3
|0.2
|15.1
|2021-22
|CHI
|61
|27:28
|43.3
|38.5
|85.7
|0.3
|2.7
|3.0
|2.9
|2.2
|0.5
|1.1
|0.2
|12.7
|2022-23
|CHI
|74
|23:23
|44.3
|37.2
|87.1
|0.2
|2.6
|2.9
|2.8
|1.6
|0.7
|1.0
|0.1
|9.7
|2023-24
|CHI
|79
|36:28
|44.7
|37.6
|83.8
|0.6
|4.0
|4.5
|5.1
|2.4
|0.7
|2.1
|0.2
|19.1
|2024-25
|CHI
|74
|33:06
|45.3
|37.0
|90.2
|0.3
|3.4
|3.7
|4.5
|2.1
|0.9
|2.4
|0.2
|20.4
|2025-26
|CHI
|12
|29:30
|44.2
|29.8
|79.3
|0.4
|3.1
|3.5
|5.2
|2.3
|0.7
|2.8
|0.0
|21.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.