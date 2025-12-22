Coby White retrouve ses jambes dans du « hourra basket »

Pas besoin du All-Star Game pour voir un score de 152 – 150 sans prolongation… La preuve avec cette victoire des Bulls à Atlanta entre deux formations qui ne pensent qu’à courir. En phase de reprise, Coby White l’avait très vite compris.

« Je ne vais pas mentir : dès les premières minutes du match, je me souviens être allé sur le banc, et l’un de nos assistants, John Bryant, m’a dit : ‘Ce match, c’est du hourra basket !’ Je lui ai répondu : ‘Tu n’imagines même pas !’ Du coup, j’ai tout de suite su que ce serait ce genre de match. »

Et effectivement, les deux formations vont se lancer dans un “run-and-gun” de 48 minutes, et finalement, c’était idéal pour White pour tester son endurance et l’état de son mollet. « C’est typiquement le genre de match qui m’aide vraiment pour ma condition physique », a-t-il reconnu. « On fait partie des deux équipes les plus rapides de la NBA, donc j’étais vraiment fatigué. »

Auteur de 11 de ses 21 points dans le 4e quart-temps, l’arrière des Bulls en avait encore sous le capot, et il s’agit de son 4e match à 20 points et plus lors des cinq dernières sorties. C’est aussi la 4e victoire de rang des Bulls, et l’équipe a retrouvé son allant et son sens du partage du début de saison avec neuf joueurs à 10 points et plus et 41 passes décisives !

Pour Billy Donovan, White va progressivement retrouver son meilleur niveau, et ce n’est qu’une question de rythme. « Vu la vitesse à laquelle la ligue joue et celle à laquelle on essaie de jouer, je pense qu’il doit encore rattraper son retard physiquement pour être en meilleure condition », juge le coach des Bulls. « Sur le plan de la condition physique, du timing et du rythme, il doit retrouver ses sensations. Plus il pourra enchaîner les matchs sans ces allers-retours avec l’infirmerie, et s’il peut — je touche du bois — rester en bonne santé, plus son endurance et sa résistance reviendront. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 12 29:30 44.2 29.8 79.3 0.4 3.1 3.5 5.2 2.3 0.7 2.8 0.0 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.