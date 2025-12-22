Mike Conley signe un bon retour

Touché au tendon d’Achille du pied droit, Mike Conley n’avait plus joué depuis le 8 décembre. Le meneur des Wolves a retrouvé les parquets face aux Bucks, en jouant cinq minutes en première période. Puis, à la pause, Jaden McDaniels souffre à la hanche et doit déclarer forfait pour la suite de la rencontre.

Le meneur de jeu de 38 ans est donc sollicité par son coach. Lui qui pensait disputer autour de huit minutes se retrouve finalement à en passer 24 auprès de ses coéquipiers. Cela faisait un mois qu’il n’avait pas dépassé les vingt minutes sur un parquet.

« Il faut essayer d’aider quand le moment est venu et garder son corps en bonne forme et préparé », déclare Mike Conley. « C’est de ça dont je suis fier : être toujours prêt. Peu importe si je joue un peu ou beaucoup. »

L’ancien meneur du Jazz termine, dans la victoire face à Milwaukee, avec 6 points, 6 passes, 5 rebonds et 2 contres. Surtout, en seconde période, il a donné de l’air à l’attaque de Minnesota, qui était à la peine face à la défense de zone des Bucks avant la pause.

« J’ai essayé de rendre la vie facile aux autres », indique le joueur des Wolves. « On se compliquait la vie, avec des shoots qu’on n’était pas capable de mettre. On ne mettait pas de tirs au début et les Bucks faisaient beaucoup de zone. J’ai donc essayé d’aller dans la raquette, de trouver les gars, de mettre du mouvement. »

Quand Mike Conley était sur le terrain, les Wolves ont inscrit 16 points de plus que leur adversaire. Le vétéran a ainsi été précieux dans ce succès et a donné « ce qu’il nous donne toujours », remarque Chris Finch.

« Il a bien défendu, a été dans la raquette, a fait le bon choix. On était maladroit à 3-pts et parmi les meilleures séquences du match au niveau du rythme ont été effectuées quand il était sur le terrain. Il nous a apporté de bons tirs », analyse le coach de Minnesota. « Mike est comme ça. On ne le fait jouer que 15 ou 16 minutes mais il est capable de plus et c’est agréable de l’avoir de nouveau avec nous. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 24 19:08 36.3 36.6 93.1 0.4 1.5 1.8 3.2 1.8 0.6 0.7 0.1 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.