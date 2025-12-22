Tom Thibodeau n’est plus là, mais Mike Brown a également vite compris qu’il était difficile de se passer de Jalen Brunson. L’entraîneur souhaitait pourtant limiter le temps de jeu de son meneur, mais c’est délicat…

« On essaie de le reposer aussi longtemps que possible », explique le coach. « Mais si on sent que le match nous échappe, c’est mon travail d’aider l’équipe à gagner de la meilleure façon possible … Quand je sais que nous sommes dans une situation difficile dont nous devons nous sortir, je dois nous remettre sur pied. J’ai essayé de le laisser sur le banc aussi longtemps que possible, mais il y a un moment où il fallait aller chercher le match. »

Avec un Karl-Anthony Towns quasiment muet (2 points à 1/5), Jalen Brunson a ainsi été mobilisé 38 minutes face au Heat, pour son record de la saison (47 points à 15/26, 8 passes) et son record au Madison Square Garden !

« Encore une fois, la réponse était Jalen »

Évidemment, il a eu droit aux « MVP ! MVP » de la part des fans des Knicks, tant il est le patron de son équipe.

« Encore une fois, la réponse était Jalen », résume ainsi Mike Brown. « Nous avions un peu de mal en attaque, et dans ces moments-là, on veut avoir le MVP de la ligue dans son équipe. Qu’il marque 47 points… Il en est capable, et c’est ce que les MVP sont censés faire dans des soirées comme celle-ci. »

Depuis quelques temps, le coach ne manque jamais une occasion de nourrir la campagne pour le MVP de son joueur mais il faut bien avouer qu’on peut difficilement faire plus « valuable » que Jalen Brunson pour les Knicks…

« C’est un joueur exceptionnel. Je pense que nous le savons tous », conclut pour sa part son coéquipier, Karl-Anthony Towns. « Et il ne vous surprend pas vraiment quand il réussit des soirées comme celle-là. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 25 35:07 47.7 36.8 83.6 0.7 2.7 3.4 6.5 2.4 0.8 2.2 0.1 28.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.