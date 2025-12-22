Une première expulsion à 35 000 dollars pour David Adelman

Comme Chris Finch, David Adelman écope de 35 000 dollars d’amende. Comme Chris Finch, c’est à cause de ses propos jugés inappropriés envers les arbitres, et pour ne pas avoir quitté le terrain assez vite après son exclusion, que David Adelman est puni.

Pour rappel, l’entraîneur des Nuggets s’était emporté contre l’arbitrage samedi soir, à l’occasion du deuxième affrontement en cinq jours avec les Rockets. Pour la première fois de sa carrière, il avait donc été expulsé en raison de ses deux fautes techniques, laissant son assistant, Jared Dudley, terminer la partie.

En première mi-temps, David Adelman écopait déjà d’une technique pour avoir contesté deux fautes de Nikola Jokic, « légères » à ses yeux. Dans le quatrième quart-temps, il sortait ensuite de ses gonds, car son meilleur joueur n’avait pas obtenu de coup de sifflet, et en se dirigeant vers l’arbitre Tyler Ricks, il lui hurlait : « Bordel, qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? ». D’où la seconde technique.

En conférence de presse, le coach de Denver n’a certes pas chargé les arbitres, mais le mal était fait puisque, même sans ça, il a reçu une amende. « J’ai laissé mes émotions prendre le dessus », admettra-t-il néanmoins.