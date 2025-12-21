La NBA met évidemment Chris Finch à l’amende pour sa grosse colère

La NBA a évidemment frappé au portefeuille : Chris Finch a été condamné à une amende de 35 000 dollars pour ses propos jugés inappropriés envers les arbitres, et pour ne pas avoir quitté le terrain assez vite après son expulsion. Une sanction qui tombe deux jours après la victoire des Wolves contre le Thunder, au Target Center.

La scène avait marqué le début de soirée à Minneapolis. Au milieu du premier quart-temps, Anthony Edwards puis Julius Randle se heurtent à la défense très physique d’Oklahoma City et réclament un coup de sifflet. Chris Finch sort alors de ses gonds, conteste violemment la rugosité des hommes de Mark Daigneault et récolte deux fautes techniques synonymes d’expulsion. Micah Nori, son premier assistant, prend alors le relais sur le banc, répétant ensuite que son coach « n’a pas été expulsé pour rien ».

Sur le moment, ce coup de sang a agi comme un électrochoc. Le vestiaire des Wolves a expliqué s’être nourri de l’énergie de son coach, et l’ambiance du Target Center est montée d’un cran. Derrière, Minnesota a insisté sur ses attaques vers le cercle et a terminé la rencontre avec 47 lancers-francs tentés, contre 30 seulement pour OKC.

Et les Wolves ont fini par renverser la meilleure équipe de la ligue au prix d’une dernière minute étouffante. De quoi alimenter l’idée, dans le Minnesota, que la colère de Chris Finch était aussi un message…

Reste que, pour la Grand Ligue, la ligne route a été franchie. Entre le langage employé et la difficulté à faire sortir son entraîneur, la NBA rappelle que la contestation ne doit pas devenir un moyen de pression. Chris Finch, lui, a déjà « payé » en manquant plus de trois quarts du match… et devra désormais régler l’addition au bureau.