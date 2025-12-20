La grosse colère de Chris Finch a porté ses fruits

On était au milieu du premier quart-temps quand Anthony Edwards, puis Julius Randle, se cassent les dents sur la défense du Thunder. Les deux joueurs réclament des fautes et Chris Finch explose le long de la ligne de touche…

Dans le viseur du coach : la rugosité d’Oklahoma City, qu’il estime trop souvent « couverte » par l’arbitrage. Le ton monte, jusqu’à l’inévitable : deux techniques et une expulsion, logique, pour un entraîneur hors de lui.

Sauf que l’épisode ressemble autant à un coup de sang qu’à un signal envoyé. Chris Finch avait un message à faire passer, aux officiels comme à ses joueurs. Et, à entendre le vestiaire, le timing était parfait.

« Ça nous a vraiment motivés », explique Naz Reid, Anthony Edwards assurant que l’équipe s’est « nourrie de l’énergie du coach ». « C’était sympa à voir. Il était clairement impliqué dans le match, donc je ne pense pas que c’était une mise en scène. Dans ce genre de situation, on a envie de se battre pour quelqu’un qui se bat pour nous. »

« Il n’a pas été expulsé pour rien »

Pour Donte DiVincenzo, l’épisode a également fait bouillonner le Target Center… puis son équipe.

« Il a donné de l’énergie à tout le monde, pas seulement à nous, mais aussi aux fans. On ne devrait pas avoir à faire ça, mais on pouvait voir que, à partir de ce moment-là, ils ont contrôlé les quatre ou cinq minutes qui ont suivi, puis c’était notre tour. On a puisé dans l’énergie qui régnait dans la salle. »

Alors, mise en scène ou pas de la part du coach, qui a pris l’habitude de péter les plombs de temps en temps ? Pour son premier assistant, Micah Nori, l’important est que son message soit passé, les Wolves récupérant 47 lancers-francs lors de la rencontre, contre seulement 30 pour le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

« Bien sûr que oui », a répondu l’assistant, lorsqu’on lui a demandé si le message de Chris Finch avait été entendu. « Ce qu’on n’a cessé de répéter à l’équipe… c’est : « Il n’a pas été expulsé pour rien. » Ce qui signifie : continuez à aller vers le panier, à attaquer, restez en mode attaque, car maintenant ils siffleront les fautes. »