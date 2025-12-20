Anthony Edwards éteint le Thunder dans la dernière minute !

Le premier quart-temps est marqué par l’intensité mise par les deux formations mais surtout par l’expulsion de Chris Finch. Le coach des Wolves explose après une action où Anthony Edwards, de retour après deux semaines d’absence, n’a pas obtenu un coup de sifflet. Maintenu par ses assistants, le technicien rejoint déjà les vestiaires. Le Thunder reste imperturbable, en s’appuyant sur le duo Jalen Williams – Shai Gilgeous-Alexander (23-33).

La suite est plus pénible pour l’attaque d’Oklahoma City, qui patine énormément avec plusieurs possessions de suite sans panier. Minnesota en profite pour passer un 15-4 mais à la pause, ce sont toujours les champions en titre qui sont devant au score (48-51). Les paniers primés de Donte DiVincenzo en début de troisième quart-temps ne changent rien, surtout quand le Thunder passe un 16-3. Rudy Gobert et sa bande bataillent, font des efforts considérables mais le Thunder reste robuste et ne lâche pas son avance (83-85).

Nouvelle panne offensive pour « SGA » et compagnie en début de dernier quart-temps, avec une défense de Minnesota qui montre les muscles. Mais le MVP 2025 débloque la situation avec plusieurs paniers d’affilée.

Il inscrit un 3-pts important à deux minutes de la fin, pour donner trois points d’avance aux champions en titre. Mais Anthony Edwards va finir par avoir le dernier mot.

D’abord derrière l’arc, à 37 secondes de la fin, puis en contrant dans la foulée le Canadien. Enfin, sur la dernière possession, il défend très bien et pousse Shai Gilgeous-Alexander à perdre le ballon. Les Wolves s’imposent 112-107 et infligent sa troisième défaite de la saison à Oklahoma City.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quel retour d’Anthony Edwards ! Pour son premier match depuis le 8 décembre, le All-Star n’a pas déçu avec 26 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Ce sont évidemment ses actions décisives dans les 40 dernières secondes qui resteront. D’abord son tir primé, puis ses deux défenses réussies face au MVP 2025.

– Les coups de moins bien du Thunder. Les hommes de Mark Daigneault ont été bien loin de faire la rencontre parfaite. Ils ont connu des pannes en attaque, longues de plusieurs minutes et malgré les efforts de leur adversaire, ils n’étaient pas loin de prendre ce match. Les Wolves, eux, n’ont jamais lâché alors qu’ils auraient pu baisser les bras en constatant que, même moins bien, cette équipe est très solide et peut conserver son avance un bon moment. Il a fallu de la force mentale et le talent d’Anthony Edwards pour franchir le dernier obstacle.

– Le 99e match de suite à 20 points pour Shai Gilgeous-Alexander. Auteur de 35 points, il n’a pas manqué grand-chose pour qu’il soit le héros du Thunder, encore une fois. Son équipe était moins bien en début de quatrième quart-temps et il a enfilé les paniers pour lui permettre d’espérer prendre ce match à Minnesota. Il a comme toujours depuis 99 rencontres marquer 20 points, mais « Ant » a pris le meilleur dans la dernière minute.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.