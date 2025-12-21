Première expulsion en carrière pour David Adelman

En début de semaine, le duel entre Rockets et Nuggets avait été marqué par un arbitrage litigieux qu’Ime Udoka n’avait pas manqué de pointer du doigt après la rencontre. Ce samedi, les deux équipes croisaient à nouveau le fer et, cette fois, David Adelman n’a pas attendu la fin du match pour s’emporter contre l’arbitrage, puisqu’il a été carrément été expulsé.

En première mi-temps, il écope d’abord d’une faute technique pour avoir contesté deux fautes de Nikola Jokic.

« J’avais l’impression que les deux équipes jouaient très dur et de manière très physique. Je dois féliciter les Rockets pour cela parce qu’ils donnent tout à chaque fois, » analyse David Adelman. « Ensuite, nous avons eu deux fautes que je considère comme légères de la part de notre meilleur joueur. Puis, il a commis deux fautes qui étaient de vraies fautes, ce qui l’a contraint à sortir du match. »

C’est dans le quatrième quart-temps que David Adelman sort de ses gonds. Alors que Nikola Jokic attaque sur Steven Adams, Jabari Smith Jr. tente de lui chiper le ballon et l’entraîneur des Nuggets juge qu’il y a faute sur sa star. Il se dirige alors vers l’arbitre Tyler Ricks en criant : « Bordel, qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? ». La sanction est sans appel : deuxième faute technique pour David Adelman, synonyme d’exclusion.

Jared Dudley prend les commandes

« Franchement, j’étais interloqué… » avoue David Adelman. « Je cherchais des réponses et je suis parti les lui demander, mais il continuait de marcher de plus en plus loin. Je pensais que nous pourrions parler, mais il m’a dit de quitter le match… »

Voilà comment David Adelman a vécu sa première expulsion depuis qu’il est arrivé sur le banc de Denver en avril dernier et c’est Jared Dudley a pris le relais. L’ancien joueur des Mavericks et des Lakers n’a pas pu empêcher des Rockets de s’imposer à la Ball Arena.

En conférence de presse, l’entraîneur de Denver n’a pas chargé les arbitres, et il devrait donc s’éviter une amende. Contrairement à Ime Udoka il y a quelques jours. « Je pense que les deux arbitres [Tyler Ricks et Eric Dalen] ont fait tout ce qu’ils ont pu. Comme je l’ai dit, j’étais perturbé par le rythme du match. Je dois être meilleur là-dessus. Le match n’était pas terminé et j’ai laissé mes émotions prendre le dessus. »