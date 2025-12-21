La régularité de VJ Edgecombe et Cooper Flagg laisse bouche bée

En back-to-back, les Sixers ont trouvé les ressources physiques pour renverser les Mavericks dans le 4e quart-temps, à la faveur notamment d’un 11-0 mené par Tyrese Maxey (38 points) et VJ Edgecombe (26 points). Déjà vu à son avantage la veille au Madison Square Garden, le rookie joue comme un cadre, en l’absence de Joel Embiid, Paul George et Kelly Oubre Jr., et il a reçu les félicitations de… Cooper Flagg (24 points).

“Nous avons tous les deux livré un match solide”, juge l’ailier de Dallas. “Il a vraiment fait un très bon match. Il a été agressif, il est allé dans ses zones de prédilection, a pris ses tirs en suspension, et je savais que c’était de ça qu’il était capable. C’est un excellent joueur. Je joue contre lui depuis quelques années maintenant, à un très haut niveau de compétition. Je connais le compétiteur qu’il est. C’est tout simplement un joueur de très haut niveau.”

Deux talents précoces

Témoin de leur duel, Anthony Davis a apprécié le spectacle. “Le basket est entre de bonnes mains avec tous ces jeunes, et pas seulement ces deux-là…” estime l’intérieur All-Star. “Quand les anciens décideront de raccrocher, je pense que le basket sera entre de bonnes mains. Quand je suis arrivé, c’était généralement à partir de la troisième année qu’on trouvait son rythme, qu’on découvrait qui l’on était. Aujourd’hui, des jeunes se font déjà un nom dès le premier jour. Donc oui, l’avenir du basket est entre de bonnes mains.”

La précocité de leur talent impressionne aussi Nick Nurse, qui met en valeur leur capacité d’adaptation. « C’est incroyable ! Des rookies ont un impact aussi important, et c’est vraiment quelque chose, surtout quand on considère que ces deux gars en particulier sont très jeunes” souligne le coach de Philly. “En général, chez la plupart des rookies, on voit des éclairs de talent : un très bon match, puis six autres plus discrets. Mais eux commencent à le faire soir après soir. Pour moi, c’est ça la NBA. Quand je suis arrivé dans cette ligue comme assistant et que j’ai vu des joueurs marquer 25 points par match, je n’arrivais tout simplement pas à croire qu’ils puissent le faire nuit après nuit, encore et encore. Il y a des prises à deux, des schémas défensifs… et pourtant ils continuent.”