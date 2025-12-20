Les Sixers de VJ Edgecombe viennent gâcher la fête à New York

Sans Joel Embiid, l’opposition de styles est évidente en première mi-temps, entre des Knicks qui font la loi dans la raquette, avec tout l’abattage à l’intérieur du duo Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson (20 points, 16 rebonds en cumulé), et des Sixers qui s’en remettent plutôt à leur réussite à 3-points, derrière un Tyrese Maxey (17 points) qui regarde Jalen Brunson (16 points) droit dans les yeux.

Au tableau d’affichage, tout reste donc à faire à la pause (59-57), mais les locataires du Madison Square Garden possèdent une courte tête d’avance, espérant bien entretenir leur série de sept victoires d’affilée.

Au fil des minutes, on sent néanmoins que New York est de moins en moins à l’aise, et il n’y a qu’à observer Jalen Brunson pour le constater, quand Philadelphie parvient de son côté à prendre l’ascendant physiquement. Sous l’impulsion de VJ Edgecombe, qui relaie parfaitement Tyrese Maxey au scoring, pendant qu’Andre Drummond se permet de dégainer avec une folle efficacité à 3-points. Le rookie est en pleine confiance et c’est tout logiquement que la balance penche d’un côté plus que d’un autre (99-94).

Si Mikal Bridges a beau limiter les dégâts comme il le peut, en compagnie du diabolique Mitchell Robinson sous les panneaux, la différence de réussite primée est trop importante pour que les Knicks évitent leur second revers de la saison à domicile. D’autant que VJ Edgecombe (23 points) en remet une couche à mi-distance, à 3-points puis sur une claquette, avant que Tyrese Maxey (30 points, 9 passes) ne règle l’affaire pour de bon, derrière l’arc (116-107).

Mitchell Robinson (21 points, 16 rebonds) et Mikal Bridges (21 points, 7 rebonds, 5 passes) ont tout donné, mais cela n’aura pas suffi. Pas plus que le « double-double » de Karl-Anthony Towns (22 points, 11 rebonds).

À RETENIR

– Le Garden a célébré ses héros. Trois jours après avoir triomphé en NBA Cup, les Knicks retrouvaient leur public et, même s’ils n’ont pas souhaité hisser de bannière au plafond du Madison Square Garden, ils ont été accueillis chaleureusement par leurs fans. Cinquante-deux ans après leur dernier trophée, les joueurs new-yorkais ont été acclamés avant la partie, et juste avant que l’hymne national ne soit joué, alors qu’une vidéo retraçant les meilleurs moments de leur parcours dans le tournoi a été diffusée.

– Le match de trop pour New York. Entre les festivités de cette semaine, du côté de Las Vegas, et ce « back-to-back » partagé entre Indiana puis New York, les Knicks étaient sans doute arrivés au bout de leurs limites physiques, cette nuit. On les a ainsi vus craquer en seconde période, et notamment dans le dernier acte, face à la fraîcheur des Sixers. Plus reposés, Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson ont longtemps retardé l’échéance avec leurs rebonds offensifs et leurs points dans la peinture mais, à l’image de Jalen Brunson et OG Anunoby, les jambes étaient lourdes, engendrant ballons perdus et maladresse de loin.

– VJ Edgecombe, taille patron. Avec son style « à la Jimmy Butler », VJ Edgecombe a brillé dans l’une des plus grandes salles de la planète basket. Auteur de 18 de ses 23 points après la pause, il était clairement le meilleur joueur de la seconde période, se donnant en défense sur l’homme et se montrant spontané en attaque, pour punir de loin et de près (ou même à mi-distance). Si Tyrese Maxey, de retour, a encore assuré, le rookie n’était pas en reste, quand Paul George se trouait, et son activité incessante a fait la différence face à des Knicks de moins en moins tranchants, et donc incapables de répondre à son intensité physique.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.