Nick Nurse espère que Tyrese Maxey va vite pouvoir sortir de son lit

Personne ne l’avait vu venir. Après avoir disputé les 23 premiers matchs de la saison — et surperformé le temps que Paul George et Joel Embiid se remettent de leurs blessures — Tyrese Maxey vient de manquer deux rencontres d’affilée, touché par une maladie. Un épisode suffisamment sérieux pour l’avoir cloué au lit depuis trois jours…

Difficile, à ce stade, de mesurer précisément l’ampleur du problème. Mais à Philadelphie, l’inquiétude est réelle, d’autant que l’absence du meneur de jeu s’est fait sentir lors de la défaite à Atlanta. Avant la rencontre, Nick Nurse n’a d’ailleurs pas masqué sa préoccupation.

« On est très inquiets », a confié le coach des Sixers. « Nous sommes inquiets parce qu’il est malade et qu’il n’était pas assez en forme pour pouvoir entrer sur le terrain depuis quelques matchs. Après le match de vendredi (face à Indiana), on pensait qu’il serait dans l’avion pour venir avec nous, mais ça n’a pas pu le faire. »

Mauvais timing

Tyrese Maxey a donné rendez-vous à son entraîneur mardi, avec l’espoir de reprendre suffisamment de forces pour être disponible vendredi au Madison Square Garden face aux Knicks.

« Je lui ai parlé et il m’a dit qu’il me verrait à l’entraînement mardi », a ainsi poursuivi Nick Nurse. « Je lui ai répondu que je n’étais pas sûr qu’on s’entraînerait mardi, mais que je serais là. ‘Toi et moi, mon gars. On se voit là-bas’. Ça fait un petit moment que ça traîne. C’est inquiétant, mais encore une fois, il va de mieux en mieux. Espérons que ça lui permettra d’être suffisamment en forme pour revenir sur le terrain. »

Une absence d’autant plus frustrante que Paul George et Joel Embiid montent en puissance. Une fois Tyrese Maxey rétabli, il ne restera plus que le retour de Kelly Oubre Jr. à intégrer : absent depuis un mois en raison d’une blessure au genou, l’ailier a récemment retrouvé les parquets pour une reprise progressive à l’entraînement.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 23 39:52 46.7 39.1 88.1 0.3 4.4 4.7 7.2 2.3 1.7 2.7 0.9 31.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.