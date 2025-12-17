Pas de bannière au Madison Square Garden après le titre en NBA Cup

Couronnés à Las Vegas dans l’Emirates NBA Cup, les Knicks n’entendent pourtant pas immortaliser ça au Madison Square Garden. Selon le New York Post, la franchise a décidé de ne pas accrocher de bannière pour célébrer ce trophée, au motif qu’elle reste « focalisée sur le plus grand objectif », à savoir le titre de fin de saison.

Un choix qui peut surprendre, alors que Mike Brown avait chauffé et motivé son vestiaire avant la finale en évoquant justement la perspective d’une bannière. Mais, dans l’avion du retour, le sentiment dominant était clair chez Jalen Brunson et ses coéquipiers : New York vise une bague, pas un trophée de mi-saison.

La célébration n’est pas pour autant annulée. Les Knicks prévoient d’honorer leur titre « comme il se doit » lors de la réception des Sixers, ce vendredi, avec une cérémonie sans bannière.

Ils deviendront en tout cas les premiers vainqueurs à refuser cet affichage, alors que les Lakers (2023) et les Bucks (2024) avaient, eux, décidé d’immortaliser leur victoire en NBA Cup par une bannière dédiée.

Dans le vestiaire, juste après la victoire, le débat faisait déjà rage : Mikal Bridges avait balayé l’idée (« on veut quelque chose de plus grand »), quand Mitchell Robinson plaidait pour « accrocher quelque chose ». OG Anunoby et Josh Hart étaient plus nuancés : oui à une bannière, non à une « parade ».

Finalement, il n’y aura ni l’un, ni l’autre, les Knicks espérant rattraper ça en juin prochain. D’ailleurs, pour rappel : la NBA ne dicte pas ce qui est (ou non) accroché dans les salles.