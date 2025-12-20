Les Warriors en quête de taille et d’impact physique dans la raquette

Ce n’est pas un secret : les Warriors manquent de taille et de muscles sous le cercle. Al Horford n’a ainsi joué que deux matchs depuis un mois et les autres options sous le cercle (Quinten Post, Trayce Jackson-Davis…) offrent trop peu de dissuasion, alors que Draymond Green ne peut plus colmater toutes les brèches.

L’équipe, actuellement 9e à l’Ouest (13 victoires – 15 défaites), est ainsi 28e au niveau des rebonds défensifs.

« Nous sommes parfois petits sur le terrain, mais nous devons jouer plus grand que nous ne le sommes », réclamait Stephen Curry après une défaite face aux Blazers. « Il y a eu beaucoup de soucis et d’écrans-retards manqués parce qu’ils avaient cinq joueurs à l’extérieur la plupart du temps, mais souvent avec un gars de 2m13. »

Sans trop de surprise, « l’insider » Chris Haynes explique que Golden State est en quête d’un pivot pour tenter de colmater quelques brèches, et la franchise de la Baie aurait trois noms en tête.

D’abord Daniel Gafford, qui est tout à fait transférable à Dallas et qui est également dans le viseur des Pacers. Il y a aussi Nic Claxton, alors que Brooklyn est en totale reconstruction et que personne n’y est intouchable. Enfin, le troisième nom est Robert Williams, l’intéressant mais très fragile pivot de Portland.

Moyennant une bonne offre, les trois pistes sont atteignables pour le GM des Warriors, Mike Dunleavy Jr. Reste à voir ce qu’il est prêt à céder ou utiliser (Jonathan Kuminga ?) pour y parvenir, mais Golden State compte bien offrir à Stephen Curry et Jimmy Butler un effectif assez compétitif pour aborder la fin de saison avec de vraies ambitions.