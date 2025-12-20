Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Warriors en quête de taille et d’impact physique dans la raquette

Publié le 20/12/2025 à 11:31
Modifié le 20/12/2025 à 12:57 Twitter Facebook

En quête de centimètres et de muscles sous le cercle, les Warriors auraient un oeil sur plusieurs pivots, dont Daniel Gafford, Nic Claxton ou encore Robert Williams.

Daniel GaffordCe n’est pas un secret : les Warriors manquent de taille et de muscles sous le cercle. Al Horford n’a ainsi joué que deux matchs depuis un mois et les autres options sous le cercle (Quinten Post, Trayce Jackson-Davis…) offrent trop peu de dissuasion, alors que Draymond Green ne peut plus colmater toutes les brèches.

L’équipe, actuellement 9e à l’Ouest (13 victoires – 15 défaites), est ainsi 28e au niveau des rebonds défensifs.

« Nous sommes parfois petits sur le terrain, mais nous devons jouer plus grand que nous ne le sommes », réclamait Stephen Curry après une défaite face aux Blazers. « Il y a eu beaucoup de soucis et d’écrans-retards manqués parce qu’ils avaient cinq joueurs à l’extérieur la plupart du temps, mais souvent avec un gars de 2m13. »

Sans trop de surprise, « l’insider » Chris Haynes explique que Golden State est en quête d’un pivot pour tenter de colmater quelques brèches, et la franchise de la Baie aurait trois noms en tête.

D’abord Daniel Gafford, qui est tout à fait transférable à Dallas et qui est également dans le viseur des Pacers. Il y a aussi Nic Claxton, alors que Brooklyn est en totale reconstruction et que personne n’y est intouchable. Enfin, le troisième nom est Robert Williams, l’intéressant mais très fragile pivot de Portland.

Moyennant une bonne offre, les trois pistes sont atteignables pour le GM des Warriors, Mike Dunleavy Jr. Reste à voir ce qu’il est prêt à céder ou utiliser (Jonathan Kuminga ?) pour y parvenir, mais Golden State compte bien offrir à Stephen Curry et Jimmy Butler un effectif assez compétitif pour aborder la fin de saison avec de vraies ambitions.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 19 31:25 47.5 40.4 91.3 0.4 3.6 4.0 4.1 3.0 1.3 0.5 2.1 28.8
Jimmy Butler Iii 24 31:18 51.8 45.7 85.1 2.2 3.5 5.8 4.9 1.5 1.6 0.2 1.3 19.6
Brandin Podziemski 28 27:43 45.4 41.2 75.8 0.7 3.9 4.6 3.1 1.5 1.2 0.2 2.1 12.3
Jonathan Kuminga 18 24:47 43.1 32.0 74.1 1.6 4.6 6.2 2.6 2.4 0.3 0.3 1.7 11.8
Moses Moody 26 24:55 40.7 37.7 83.0 0.9 2.5 3.4 1.5 1.1 1.0 0.7 2.1 11.4
Draymond Green 22 28:19 39.1 33.0 65.2 0.9 5.3 6.2 5.4 3.3 0.9 0.9 3.6 8.2
Will Richard 23 19:08 53.3 39.7 77.4 1.0 1.7 2.7 1.1 0.7 1.0 0.0 2.0 8.0
Buddy Hield 28 18:28 41.3 32.0 94.4 0.7 1.8 2.5 1.6 1.1 0.8 0.1 1.4 7.9
Quinten Post 28 18:28 42.4 34.6 77.8 1.0 3.2 4.3 1.5 0.8 0.6 0.6 2.0 7.9
De'anthony Melton 5 18:24 32.4 16.7 78.6 0.2 0.8 1.0 1.6 1.6 1.8 0.4 2.2 7.6
Pat Spencer 19 15:57 45.4 41.2 90.0 0.7 1.7 2.4 3.2 0.9 0.7 0.1 1.4 7.4
Seth Curry 2 16:00 66.7 50.0 0 0.5 1.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 7.0
Al Horford 13 21:28 32.1 29.8 100.0 0.8 3.5 4.4 2.0 1.2 1.0 1.0 1.5 5.6
Trayce Jackson-davis 18 12:40 56.6 0 64.3 1.5 2.0 3.5 1.3 0.5 0.3 0.7 1.3 4.3
Gary Payton Ii 26 11:37 47.8 27.6 100.0 0.9 2.0 2.9 1.5 0.7 0.6 0.2 1.4 3.7
Gui Santos 21 9:14 42.1 31.4 68.8 0.8 1.2 2.0 0.7 0.8 0.2 0.1 1.3 3.3

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes