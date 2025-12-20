Les Sixers peuvent compter sur VJ Edgecombe dans le troisième quart-temps

Les Sixers sont, de loin, la pire équipe de NBA dans les troisièmes quarts-temps cette saison. Sur cette période, les joueurs de Nick Nurse affichent un net rating de -21.6 (différence entre points marqués et encaissés sur 100 possessions), très loin derrière le -15.9 des Pelicans.

Pourtant, depuis deux rencontres, les Sixers semblent s’améliorer dans ce domaine puisqu’ils ont remporté leur troisième quart-temps face aux Hawks (36-35) malgré la défaite et celui face aux Knicks (31-28) qui a, cette fois, abouti à une victoire de Philadelphie au Madison Square Garden, 116-107.

Un homme a d’ailleurs brillé dans le troisième acte contre New York : VJ Edgecombe. Le rookie des Sixers a inscrit 11 de ses 23 points sur cette période en ne manquant qu’un seul tir, pour permettre à son équipe de compter un petit point d’avance au moment d’entrer dans le dernier acte.

« Je dois être plus agressif dans le troisième quart-temps », souligne VJ Edgecombe. « Je me connais et je sais que j’ai tendance à ralentir dans le troisième acte. Nous essayons de surmonter cette difficulté qui nous ralentit dans le troisième quart-temps. Si cela implique que je doive marquer davantage alors je le ferai. »

Comme l’explique VJ Edgecombe, les Sixers cherchent à être meilleurs dans le troisième quart-temps et ils peuvent compter sur leur rookie qui tourne à 23.7 points de moyenne sur ses trois derniers matchs.

Au four et au moulin

« Nous parlons beaucoup des troisièmes quarts-temps. C’est un domaine où nous essayons de nous améliorer et nous avons besoin qu’il soit agressif comme il l’a été aujourd’hui », apprécie Jared McCain. « Donc il a été parfait et il a fait de bonnes choses dans le troisième quart-temps. »

VJ Edgecombe a ajouté sept points de plus dans le dernier acte, avec notamment une flèche à longue distance qui a donné six points d’avance à Philadelphie à 2 minutes 44 du terme.

De l’autre côté du terrain, il a dû défendre sur Jalen Brunson pendant plusieurs séquences. Une mission accomplie pour le rookie puisque le meneur des Knicks a connu une soirée compliquée avec certes 22 points, mais un faible 7/22 au tir (31 % de réussite).

« Tout le monde sait qu’il est très fort, donc j’ai essayé de lui rendre les choses plus difficiles », explique le rookie. « Vous n’allez pas l’empêcher de marquer donc j’ai fait tout mon possible pour qu’il n’ait pas de tir ouvert. »

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 23 35:08 42.9 39.3 77.2 1.7 3.7 5.5 4.0 3.2 1.3 1.7 0.5 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.