Surprise : Ja Morant investit dans les Levallois Metropolitans !

Après la belle aventure avec Victor Wembanyama, Victor Coulibaly et Vincent Collet en 2022/23, les Mets 92 de Boulogne-Levallois ont coulé avant de disparaître.

Ce sont les Levallois Metropolitans qui ont pris la suite et évolue actuellement en Nationale 1, la troisième division française. Et un investisseur de renom vient de mettre de l’argent dans ce club : il s’agit de Ja Morant !

Le meneur de jeu des Grizzlies a monté une entreprise, Catch12, fondée avec son père. Cette dernière a investi dans EuroStep Ventures (ESV), la société qui possède le club français. Combien exactement ? Sam Katzin-Simon, le cofondateur d’EVS, parle de « montants significatifs » à nos confrères de L’Équipe.

Mais que vient faire l’ancien All-Star chez le leader du championnat de Nationale 1 ? Les ambitions sont grandes à Levallois, avec l’idée de revenir en Betclic Elite et pourquoi pas, même, d’entrer dans le projet NBA Europe, qui pourrait être lancé dans deux ans maintenant.

Alors qu’on pense surtout au Paris Saint-Germain, où Kevin Durant est devenu actionnaire, pour intégrer cette nouvelle ligue qui garde une place au chaud pour une franchise à Paris, « la ligue américaine avait tâté le terrain. Tout ça restait alors hypothétique. Mais si les planètes s’alignent, rien n’est impossible », avait indiqué récemment Luc Dayan, le président des Levallois Metropolitans, sur un possible rapprochement avec la NBA.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 14 28:00 35.7 19.4 92.4 0.5 3.0 3.5 7.5 2.1 0.9 3.6 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.