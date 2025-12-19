La course au MVP | Léger avantage pour Shai Gilgeous-Alexander dans le premier sondage d’ESPN

C’est devenu une habitude : depuis plusieurs saisons, ESPN interroge, à intervalles réguliers, 100 journalistes pour faire des points d’étape, en particulier pour la course au MVP. Et pour ce premier pointage de la saison, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui vire (légèrement) en tête, devant Nikola Jokic.

Les leaders d’Oklahoma City et de Denver ont ainsi été désignés par l’ensemble des personnes interrogées, et trustent 197 des 200 voix pour les deux premières places. C’est dire que c’est pour l’instant un simple duel.

Néanmoins, grâce au bilan du Thunder (25 victoires – 2 défaites), qui caracole en tête de la NBA et peut légitimement espérer décrocher le record de succès en saison régulière, en effaçant le 73-9 des Warriors, c’est bien Shai Gilgeous-Alexander qui a l’avantage (865) avec 57 premières places, contre 42 pour Nikola Jokic (822).

À la 3e place, on retrouve Luka Doncic (432), alors que Cade Cunningham (271) se place en quatrième position quand Jalen Brunson (106) complète ce solide Top 5.

Derrière, l’écart est assez important, avec Giannis Antetokounmpo (32), Tyrese Maxey (25) puis Victor Wembanyama (18), qui est donc 8e malgré ses nombreux matchs ratés des dernières semaines.